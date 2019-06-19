Суд ЄС відмовився визнавати "три смужки" Adidas

Суд ЄС сьогодні, 19 червня, визнав недійсною відому німецьку торгову марку Adidas, яку раніше перевіряла СБУ за роботу в Криму.

Про це йдеться в прес-релізі Суду ЄС, повідомляють Українські Новини.

"Суд ЄС підтвердив недійсність торгової марки Adidas, яка складається з трьох паралельних смуг, нанесених в будь-якому напрямку. Adidas не довів, що ця марка має на всій території ЄС відмітний характер", - йдеться в релізі.

Суд підтримав рішення Відомства інтелектуальної власності ЄС (EUIPO) від 2016 року, яким воно анулювало своє попереднє схвалення щодо рішення марки знака на тій підставі, що вона була позбавлена будь-якого відмітного характеру.

EUIPO скасувала своє рішення після заяви бельгійської компанії Shoe Branding, яка хотіла наносити на свою продукцію дві паралельні смужки. Adidas виступив проти цього через схожість з символікою його товарів.

Німецька компанія все ще може подати апеляцію до Суду ЄС.

Нагадаємо, раніше Павло Клімкін погрожував компаніям Volkswagen і Adidas за їх роботу в Криму.

Також у соцмережах закликали бойкотувати продукцію Adidas через лінію одягу з символікою СРСР.