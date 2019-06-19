25.06.19 10:00 Круглий стіл: "Професійне управління багатоквартирними будинками: рівні можливості"

25 червня 2019 року, з 10:00 до 14:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Професійне управління багатоквартирними будинками: рівні можливості".\r\nПід час події будуть презентовані результати гендернофокусованого дослідження щодо розвитку ринку управління житлом, а також модульна навчальна програма для розширення бізнес спроможності менеджерів та управителів багатоквартирних будинків.\r\nЗахід організований Проектом "Енергоефективність в житловому секторі України", що реалізується Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC, Група Світового банку) за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації.\r\nВ панельних дискусіях запрошені експерти та учасники заходу обговорюватимуть питання наявності рівних можливості для розвитку бізнесу в цій сфері у жінок та чоловіків, зокрема, як подолати "скляну стелю", що жінки встановлюють собі у розвитку бізнесу в сфері управління багатоквартирними будинками.\r\n\r\nУчасть безкоштовна, отримання підтвердження від організаторів обов’язкове.\r\nЗареєструватися для участі або акредитуватися, як журналіст, можна до 14:00, 24 червня в електронній формі. \r\nАдреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.\r\nПро Проект:\r\nЗ 2010 року основним напрямком роботи Проекту IFC "Енергоефективність в житловому секторі України", що реалізується за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації, є підтримка реформування житлово-комунального сектору та покращення енергоефективності житлового сектору. У липні 2018 року Проект розпочав свою третю фазу, яка сфокусована на підвищенні енергоефективності в багатоквартирних житлових будинках з ключовим акцентом на розвиток бізнес спроможності компаній з управління житлом.