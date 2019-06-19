25.06.19 10:00 Круглий стіл: "Професійне управління багатоквартирними будинками: рівні можливості"

25 червня 2019 року, з 10:00 до 14:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Професійне управління багатоквартирними будинками: рівні можливості".

Під час події будуть презентовані результати гендернофокусованого дослідження щодо розвитку ринку управління житлом, а також модульна навчальна програма для розширення бізнес спроможності менеджерів та управителів багатоквартирних будинків.

Захід організований Проектом "Енергоефективність в житловому секторі України", що реалізується Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC, Група Світового банку) за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації.

В панельних дискусіях запрошені експерти та учасники заходу обговорюватимуть питання наявності рівних можливості для розвитку бізнесу в цій сфері у жінок та чоловіків, зокрема, як подолати "скляну стелю", що жінки встановлюють собі у розвитку бізнесу в сфері управління багатоквартирними будинками.

Участь безкоштовна, отримання підтвердження від організаторів обов’язкове.

Зареєструватися для участі або акредитуватися, як журналіст, можна до 14:00, 24 червня в електронній формі.

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

Про Проект:

З 2010 року основним напрямком роботи Проекту IFC "Енергоефективність в житловому секторі України", що реалізується за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації, є підтримка реформування житлово-комунального сектору та покращення енергоефективності житлового сектору. У липні 2018 року Проект розпочав свою третю фазу, яка сфокусована на підвищенні енергоефективності в багатоквартирних житлових будинках з ключовим акцентом на розвиток бізнес спроможності компаній з управління житлом.