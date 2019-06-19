підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.75
˟
19 червня 2019, середа, 16:10 13
Події 2019-06-19T16:11:55+03:00
Українські Новини
Поліція почала розслідувати підпал сільради у Волинській області

Поліція почала розслідувати підпал сільради у Волинській області

Поліція почала розслідувати підпал сільської ради у селі Нуйно (Камінь-Каширський район, Волинська область). Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Волинській області, передають Українські Новини.

"У поліцію надійшло повідомлення від сільського голови села Нуйно Камінь-Каширського району про те, що в приміщенні сільської ради виявлено сліди підпалу", - йдеться в ньому

На місце події виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.

Поліцейські попередньо встановили, що невідомий розбив вікно в кабінеті сільського голови та здійснив підпал.

В результаті пожежі в сільраді пошкоджено стіни, стелю та частково меблі.

Ніхто з людей не постраждав.

Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за фактом умисного знищення майна шляхом підпалу розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Як повідомляли Українські Новини, раніше прокуратура почала розслідувати підпал приміщень 3 сільських рад у Городенківському районі Івано-Франківської області.

Більше новин про: Підпал

Архів
Новини
Суд ЄС відмовився визнавати "три смужки" Adidas 16:44
Актор студії
Актор "Кварталу 95" Корявченков балотується в Раду у мажоритарному окрузі №33 16:34
На робочого впав камінь на комбінаті в Кривому Розі, він загинув 16:23
У справі катастрофи Malaysia Airlines доказів причетності російських військових поки немає 16:14
Поліція почала розслідувати підпал сільради у Волинській області 16:10
більше новин
Разумков розповів, коли будуть сидіти чиновники 17:24
Екс-голова Верховного суду Маляренко про судову реформу команди Зеленського: Верховний суд нормальної держави це 20, максимум 30 суддів 14:44
Харківський аеропорт Ярославського відкрив повідомлення з польським Краковом 17:41
Президент Володимир Зеленський на передовій. Фото: president.gov.ua
Міноборони спростувало своє ж повідомлення про призов Зеленського на військову службу 07:00 Документ
Генеральний директор DCH Steel Віталій Баш очолить також ДМЗ 13:41
більше новин
Представник Зеленського в Раді Стефанчук вважає ефективною американську модель Верховного суду, де діє тільки 9 суддів 11:08
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Вбивство Гандзюк: СБУ проводить обшуки у екс-заступника губернатора Херсонщини Рищука 12:38
Лікування бджолиною отрутою може бути небезпечним, - Супрун 22:05
Зеленський розповів, що скаже Путіну при першій зустрічі 07:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok