Поліція почала розслідувати підпал сільради у Волинській області

Поліція почала розслідувати підпал сільської ради у селі Нуйно (Камінь-Каширський район, Волинська область). Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Волинській області, передають Українські Новини.\r\n"У поліцію надійшло повідомлення від сільського голови села Нуйно Камінь-Каширського району про те, що в приміщенні сільської ради виявлено сліди підпалу", - йдеться в ньому\r\nНа місце події виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.\r\nПоліцейські попередньо встановили, що невідомий розбив вікно в кабінеті сільського голови та здійснив підпал.\r\nВ результаті пожежі в сільраді пошкоджено стіни, стелю та частково меблі.\r\nНіхто з людей не постраждав.\r\nСлідчі Камінь-Каширського відділу поліції за фактом умисного знищення майна шляхом підпалу розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу.\r\nСанкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше прокуратура почала розслідувати підпал приміщень 3 сільських рад у Городенківському районі Івано-Франківської області.