Поліція почала розслідувати підпал сільради у Волинській області

Поліція почала розслідувати підпал сільської ради у селі Нуйно (Камінь-Каширський район, Волинська область). Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Волинській області, передають Українські Новини.

"У поліцію надійшло повідомлення від сільського голови села Нуйно Камінь-Каширського району про те, що в приміщенні сільської ради виявлено сліди підпалу", - йдеться в ньому

На місце події виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.

Поліцейські попередньо встановили, що невідомий розбив вікно в кабінеті сільського голови та здійснив підпал.

В результаті пожежі в сільраді пошкоджено стіни, стелю та частково меблі.

Ніхто з людей не постраждав.

Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за фактом умисного знищення майна шляхом підпалу розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Як повідомляли Українські Новини, раніше прокуратура почала розслідувати підпал приміщень 3 сільських рад у Городенківському районі Івано-Франківської області.