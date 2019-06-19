"Сідали літаки НАТО": суд санкціонував забудову єдиного боєздатного військового аэродрома на півдні України

Приморський районний суд Одеси відмовився заборонити забудову території військового аеродрому "Шкільний".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби оперативного командування "Південь", передають Українські Новини.

"18 червня Приморський районний суд Одеси відмовився скасувати рішення Одеської міськради про забудову території військового аеродрому «Шкільний». Ця справа слухалася півтора року. За словами адвоката Михайла Кузаконя, за цей час в одеській мерії нібито з'явилися документи на володіння землею, що належить Збройним Силам України. Керівництво військової частини готує документи на оскарження цього рішення суду і процес подачі апеляції почався вже сьогодні", - сказано в ньому.

Повітряне командування «Південь» неодноразово заявляло, що сам факт навіть спроби відчуження території стратегічного військового аеродрому ніяк не може бути законним в країні, що веде війну.

Наголошується, що аеродром «Шкільний» на сьогодні єдиним повністю боєздатним військовим аеродромом на півдні України, де базуються винищувачі, які несуть бойове чергування по охороні південних повітряних рубежів держави, цим аеродромом користуються авіація Державної прикордонної служби, авіація рятувальників, військовий авіаційний завод.

Також на летовищі під час проведення міжнародних навчань дислокуються літаки країн НАТО.

Як повідомляли Українські Новини, 29 жовтня 2017 року командування Повітряних сил Збройних сил заявило про спробу захоплення невідомими особами частини території військового об'єкту - аеродрому "Шкільний" в Одесі.

У свою чергу Головне управління Національної поліції в Одеській області спростувало цю інформацію і заявило, що ділянку біля військової частини є предметом конфлікту між суб'єктами господарювання.

Також поліція заявила, що військовий, що заявив про захоплення військової частини, був у стані алкогольного сп'яніння.