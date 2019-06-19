Microsoft нагородила Infopulse Ukraine за IT-проект для фармкомпанії "Дарниця"

Компанія Infopulse Ukraine (Київ) стала українським володарем нагороди Microsoft Country Partner of the Year 2019, яку світовий IT-гігант вручає своїм партнерам, які реалізували найбільш успішні проекти на основі рішень від Microsoft.

Для Infopulse Ukraine таким проектом став впровадження системи SAP на основі платформи Microsoft Azure для Приватного акціонерного товариства (ПрАТ) "Фармацевтична фірма "Дарниця" (Київ).

Як повідомляють компанії в прес-релізі, це перший випадок впровадження даної технології на великому українському підприємстві.

"Дарниця" інвестувала понад 200 млн євро в дослідження, технології та обладнання протягом 2008-2018 років. Ми впевнені, що цифрові інновації позитивно вплинуть на всі аспекти нашого бізнесу, стратегію, операційну діяльність і, в кінцевому підсумку, на всю нашу компанію", - зазначив голова виконавчої ради керуючої компанії "Дарниця" Дмитро Шимків.

Нагорода Microsoft Country Partner of the Year вручається в декількох категоріях. Переможців обирають з більш ніж 2 900 компаній, що представляють 115 країн світу.

Infopulse Ukraine – велика міжнародна компанія з розробки програмного забезпечення та IT-рішень для бізнесу. Заснована в Україні в 1991 році, має кілька філій і представництв у Центральній та Східній Європі.

ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" засновано в 1930 році. Є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році "Дарниця" збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн гривень.

На даний час "Дарниця" проводить діджиталізацію життєвого циклу лікарських препаратів і ставить перед собою мету стати повністю цифровий компанією.

Кінцевий бенефіціар "Дарниці" – фармацевт і меценат Гліб Загорій.