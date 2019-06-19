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  • В окупованому Донецьку пролунав сильний вибух, снаряди прилетіли в дитячу лікарню, - ЗМІ
19 червня 2019, середа, 11:25 76
Події 2019-06-19T14:30:04+03:00
Українські Новини
В окупованому Донецьку пролунав сильний вибух, снаряди прилетіли в дитячу лікарню, - ЗМІ

В окупованому Донецьку пролунав сильний вибух, снаряди прилетіли в дитячу лікарню, - ЗМІ

У оккупированом Донецьку вранці в середу, 19 червня, прогримів потужний вибух. Про подію повідомляє блогер Necro Mancer, а також він опублікував відео зі звуком вибуху.

Згідно з попередньою інформацією, вибух прогримів біля Петровського виконкому. Очевидці пишуть про прилетіли снарядах нібито у двір дитячої лікарні №4 біля ДК Петровський.

У свою чергу сепаратистські ЗМІ повідомляють про обстріл Донецька - нібито з боку ВСУ було завдано масований удар з застосуванням артилерії калібру 122 мм та мінометів.

Як повідомляють Українські Новини, три вибухи пролунали в районі Донецька, де проживає "глава ДНР" і представники ОБСЄ.

А раніше ватажка "ДНР" Захарченко підірвали в ресторані в центрі Донецька.

У Донецьку знову прогримів вибух: серед постраждалих кандидат на посаду "голови ДНР".

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