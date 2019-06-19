В окупованому Донецьку пролунав сильний вибух, снаряди прилетіли в дитячу лікарню, - ЗМІ

У оккупированом Донецьку вранці в середу, 19 червня, прогримів потужний вибух. Про подію повідомляє блогер Necro Mancer, а також він опублікував відео зі звуком вибуху.\r\nЗгідно з попередньою інформацією, вибух прогримів біля Петровського виконкому. Очевидці пишуть про прилетіли снарядах нібито у двір дитячої лікарні №4 біля ДК Петровський.\r\nУ свою чергу сепаратистські ЗМІ повідомляють про обстріл Донецька - нібито з боку ВСУ було завдано масований удар з застосуванням артилерії калібру 122 мм та мінометів.\r\n\r\n#Донецк, раннее утро 19\/06\/19, Петровский исполком https:\/\/t.co\/FNuDKrE5Zy pic.twitter.com\/rZ8G2LiJMW\r\n— Necro Mancer (@666_mancer) 19 июня 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляють Українські Новини, три вибухи пролунали в районі Донецька, де проживає "глава ДНР" і представники ОБСЄ.\r\nА раніше ватажка "ДНР" Захарченко підірвали в ресторані в центрі Донецька.\r\nУ Донецьку знову прогримів вибух: серед постраждалих кандидат на посаду "голови ДНР".