Енергобіржа готова до роботи в новому ринку, тарифи для населення не зростуть, - Дубовський

Українська Енергобіржа (УЕБ) повністю готова до проведення торгів на електронних аукціонах для продажу електроенергії за двосторонніми договорами з метою виконання публічних спецзобов‘язань (PSO, Public Service Obligation) з постачання електроенергії населенню. Про це заявив глава Біржового комітету Української енергетичної біржі Олексій Дубовський в коментарі Українським Новинам.

"Ми оцінюємо ступінь готовності у 100%. На сьогоднішній момент навчено 177 учасників. Є і відеоінструкції. Двічі в день проходять тестові торги, в яких беруть участь держкомпанії, такі як "Енергоатом", " Укргідроенерго", "Центренерго" та інші. Також з боку покупців в тестовому режимі беруть участь оператори системи передачі, оператори систем розподілу і, відповідно, трейдингові компанії. Було два великих очних навчання в Європейській бізнес асоціації. Ми вважаємо, що ринок і учасники ринку заходять на сегмент торгів для двосторонніх договорів з дуже високою підготовленістю", - повідомив Дубовський.

Глава біржового комітету УЕБ зазначив, що на аукціонах буде встановлено обмеження ціни електроенергії, щоб пройти період переходу до нової моделі ринку без підвищення цін.

"На аукціонах буде встановлено ціновий кеп, тобто обмеження по максимальній ціні, яке дасть можливість пройти період переходу від однієї моделі ринку до іншої без скільки-небудь помітного підвищення ціни електроенергії", - заявив Дубовський.

Керівник УЕБ також підкреслив, що підвищення тарифів на електроенергію для населення не буде, це питання врегульовано постановою уряду про покладання спецзобов‘язань на держкомпанії.

"Постанова про спецзобов‘язання, відповідно до якої "Енергоатом" і "Укргідроенерго"забезпечуватимуть операторів системи передачі та гарантованого покупця, вирішує цю проблему. Тобто, для населення підвищення ціни не буде", - заявив Дубовський.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів для гарантованого недопущення підвищення тарифів на електроенергію для населення прийняв постанову про електронні аукціони з продажу електроенергії за двосторонніми договорами державними енергокомпаніями, в тому числі і для виконання публічних спецзобов‘язань з постачання електроенергії населенню. Майданчиком, на якому будуть проходити аукціони тимчасово, на період до трьох місяців, обрана Українська енергетична біржа.

Новий ринок електроенергії повинен бути запущений 1 липня 2019 року відповідно до Закону України "Про ринок електроенергії". Реформа ринку електроенергії проводиться в рамках імплементації Україною Третього енергопакету ЄС. Метою реформи є створення конкурентного оптового і роздрібного ринків електроенергії за європейською моделлю.