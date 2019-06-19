Виверження вулкана в Мексиці потрапило на видовищне відео з вікна літака

Пасажир літака зняв з ілюмінатора виверження вулкана в Мексиці. Відео було опубліковано на Twitter-сторінці ABC News.

На відео представлений вулкан Попокатепетль, викидає стовп вулканічного попелу. Дим піднімається в небо на фоні рожевого сонця.

У зв'язку з виверженням вулкана місцеві мешканці були попереджені про небезпеку перебувати поблизу.

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Користувачі в коментарях до відео вибухнули захопленням і заявляли, що побачене викликає захоплення і страх одночасно, а також назвавши побачене "страшною силою природи" і "руйнівної красою".

Як повідомляли Українські Новини, раніше північне сяйво зняли на відео з вікна літака.

А тим часом, в Італії потужне виверження вулкана Етна спровокувало землетрусу.