Виверження вулкана в Мексиці потрапило на видовищне відео з вікна літака

Пасажир літака зняв з ілюмінатора виверження вулкана в Мексиці. Відео було опубліковано на Twitter-сторінці ABC News.\r\nНа відео представлений вулкан Попокатепетль, викидає стовп вулканічного попелу. Дим піднімається в небо на фоні рожевого сонця.\r\nУ зв'язку з виверженням вулкана місцеві мешканці були попереджені про небезпеку перебувати поблизу.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=eNQ7FtEgiMM&fbclid=IwAR1nth1btmKOrTRozkrkmaZsCZnOtWqOWKdgCYtbe5gMbTOlQmPWPgLYm2g" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКористувачі в коментарях до відео вибухнули захопленням і заявляли, що побачене викликає захоплення і страх одночасно, а також назвавши побачене "страшною силою природи" і "руйнівної красою".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше північне сяйво зняли на відео з вікна літака.\r\nА тим часом, в Італії потужне виверження вулкана Етна спровокувало землетрусу.