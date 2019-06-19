підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.75
˟
19 червня 2019, середа, 12:39 27
Життя 2019-06-19T14:30:04+03:00
Українські Новини
Виверження вулкана в Мексиці потрапило на видовищне відео з вікна літака

Виверження вулкана в Мексиці потрапило на видовищне відео з вікна літака

Пасажир літака зняв з ілюмінатора виверження вулкана в Мексиці. Відео було опубліковано на Twitter-сторінці ABC News.

На відео представлений вулкан Попокатепетль, викидає стовп вулканічного попелу. Дим піднімається в небо на фоні рожевого сонця.

У зв'язку з виверженням вулкана місцеві мешканці були попереджені про небезпеку перебувати поблизу.

Користувачі в коментарях до відео вибухнули захопленням і заявляли, що побачене викликає захоплення і страх одночасно, а також назвавши побачене "страшною силою природи" і "руйнівної красою".

Як повідомляли Українські Новини, раніше північне сяйво зняли на відео з вікна літака.

А тим часом, в Італії потужне виверження вулкана Етна спровокувало землетрусу.

Більше новин про: Виверження вулкану Відео

Архів
Новини
Кабмін збільшив суму на аудит "Укроборонпрому" 14:34
Смерть Тимчука розслідують як вбивство 14:29
Microsoft нагородила Infopulse Ukraine за IT-проект для фармкомпанії "Дарниця" 14:22
Тіло Тимчука зі смертельним пораненням в голову виявила його дружина 14:06
Генеральний директор DCH Steel Віталій Баш очолить також ДМЗ 13:41
більше новин
Харківський аеропорт Ярославського відкрив повідомлення з польським Краковом 17:41
Разумков розповів, коли будуть сидіти чиновники 17:24
Власник "Софт Оіл": Податкова міліція Дніпропетровської області викрала директора компанії 12:49
Новий законопроект "Про концесії" буде анульований, - депутати 11:07
Віруючі УПЦ з Тернопільської області звернулися до Президента України з проханням захистити їх від свавілля місцевої влади 09:39
більше новин
Представник Зеленського в Раді Стефанчук вважає ефективною американську модель Верховного суду, де діє тільки 9 суддів 11:08
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Зеленський розповів, що скаже Путіну при першій зустрічі 07:33
Даша Лук'яненко. Фото: Нацполиция
В Одеській області п'ятий день шукають 11-річну дівчинку 19:09
ЛГБТ-спільнота підтримала позицію Зеленського і запросила його на Марш Рівності 21:04
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok