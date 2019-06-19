Українська газова труба під загрозою - потрібно терміново підписати прямий контракт з РФ на постачання газу, - Бойко

"Робота української ГТС під загрозою. Прямий контракт з РФ на поставку газу потрібно підписувати терміново". Про це засновник Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив у інтерв’ю трьом українським каналам, коментуючи повідомлення "Укратрансгазу" про загрозу подальшій роботі української ГТС через понад 4 млрд гривень боргів перед постачальниками, інформує портал platform.org.ua.

"Це суто технічна проблема, тому що "Нафтогаз України" є власником транзитного контракту і отримує від нього кошти. Він повинен додавати достатньо коштів для того, щоб технологічний газ був докуплений "Укртрансгазом", - пояснив опозиційний політик.

Проте, за словами Юрія Бойка, проблема набагато складніша, і вона стосується нового транзитного контракту, який завершується наприкінці року.

"Це питання також напряму пов’язано з дією контракту щодо транзиту газу територією України, термін якого спливає наприкінці цього року. Вже критично мало часу для того, щоб зробити новий контракт на транзит. Якщо буде запущено "Північний потік-2" та "Турецький потік", у нас фактично не залишається газотранспортної системи. За таких умов вона перетвориться на купу металобрухту. І замість того, щоб давати 3 млрд дол. до бюджету країни, ми будемо змушені дотувати нашу ГТС. На сьогодні це 50 тис. робочих місць. Ми з головою Політради партії Віктором Медведчуком під час наших переговорів з головою "Газпрому" Олексієм Міллером підіймали це питання, розуміння і готовність його вирішувати є", - підкреслив Юрій Бойко.

Політик також пояснив, від яких факторів залежить підписання нового контракту з РФ.

"Є розуміння того, що має бути відновлення партнерства у тому числі у газовій галузі, а також відкриття російських ринків для українських товарів. Тому що ми сьогодні продаємо у Росію товарів на 4,5 млрд доларів, а закуповуємо на 7,5 млрд. У нас від’ємне торгівельне сальдо - ми 3 млрд зі своєї економіки віддаємо до РФ. А відновлення партнерства - це газ за ціною 3800 грн за тис. кубів, це транзит, і російський ринок для наших товарів", - наголосив опозиційний політик.

Нагадаємо, що за підсумками двох раундів переговорів лідерів Опозиційної платформи - За життя Юрія Бойка та Віктора Медведчука з головою "Газпрому" Олексієм Міллером досягнуто домовленостей про можливість зниження ціни газу для українських споживачів більш ніж на 25% у разі підписання прямих контрактів.