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19 червня 2019, середа, 11:55 374
Економіка 2019-06-19T14:30:04+03:00
Українські Новини
Перенесення енергоринку на 1 рік суперечить позиції міжнародних партнерів України, - Бузаров

Перенесення енергоринку на 1 рік суперечить позиції міжнародних партнерів України, - Бузаров

Перенесення запуску ринку електроенергії на рік суперечить позиції міжнародних партенрів України (USAID, Європейське Енергоспівтовариство, Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ) і зупинить реформу енергетичної сфери. Про це написав експерт з міжнародних та правових питань Андрій Бузаров у Facebook, коментуючи законопроект президента про перенесення запуску ринку.

"Перенесення термінів введення ринку електроенергії може серйозно вплинути на процес реформування даної сфери з усіма наслідками, що випливають. Це загальмує вже практично завершену реформу сфери електроенергетики, а також зіпсує міжнародний імідж України. Слід зазначити, що перенесення ринку на 1 рік суперечить позиції багатьох міжнародних організацій - USAID , Європейського енергоспівтовариства, Світового банку, ЄБРР, ЄІБ. Найголовніше - запровадження ринку передбачено в рамках процесу євроінтеграції, а саме Третім енергопакетом", - написав експерт.

На думку Бузарова, Україна повинна виконувати взяті перед міжнародною спільнотою зобов'язання з реформування і запустити новий ринок електроенергії з 1 липня.

"Вважаю, що Україна повинна слідувати курсом розпочатих реформ на виконання міжнародних зобов'язань, і перенесення введення ринку вкрай небажане в цьому контексті", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, новий ринок електроенергії повинен бути запущений 1 липня 2019 року відповідно до Закону України "Про ринок електроенергії". Запуск ринку - зобов'язання України щодо імплементації Третього енергопакету ЄС. Це одна з умов програми співпраці України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 500 млн євро.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Кабміну 5 червня заявив, що уряд виконає прийнятий парламентом закон "Про ринок електроенергії" і запустить ринок з 1 липня.

Президент Володимир Зеленський 10 червня вніс до парламенту законопроект (№10376), яким пропонується перенести запуск ринку електроенергії на рік - на 1 липня 2020 року.

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