Новий законопроект "Про концесії" буде анульований, - депутати

Відповідно до Регламенту Верховної Ради України, всі законопроекти, які не були розглянуті і прийняті в цілому до завершення каденції нинішнього складу ВРУ, будуть автоматично відкликані. Більшу частину доведеться подавати заново. Серед інших виявився і скандальний законопроект "Про концесії", який кілька разів поспіль викликав різку хвилю критики і обурення з боку депутатів, експертів і українського бізнесу. На думку народних депутатів, якщо такі проекти будуть відкликані - це на краще. Зокрема, член комітету ВРУ з питань запобігання та боротьби з корупцією Ігор Луценко вважає, що Україні концесія поки зовсім не потрібна, оскільки як інвестиційний інструмент концесія себе дискредитувала.

"Необхідно ще довести факт, що взагалі концесійна діяльність нам потрібна. Хіба держава не здатна самостійно залучити достатній інвестиційний ресурс, щоб розвивати свої ж активи? Я думаю, що здатна. Просто потрібні менеджери, які все зроблять компетентно. А також потрібні ті, хто за ними догляне і при необхідності притягне до відповідальності", - вважає нардеп.

Член Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв'язку Роман Семенуха спростував заяву деяких експертів, що новий склад парламенту зможе продовжити розглядати проект "Про концесії" з тієї ж точки, на якій зупинилася нинішня ВРУ. За словами депутата, подібні проекти повинні подаватися з нуля.

"Якщо законопроект протягом каденції парламенту не прийнятий в цілому, він буде відкликаний і, при цьому, анулюється і його перше читання. Всі законопроекти у Верховній Раді, представлені раніше і ті, які навіть пройшли перше читання - вони, безумовно, будуть анульовані, якщо, звичайно ж не будуть прийняті в цілому ще до кінця поточної каденції", - пояснив Семенуха.

Депутати стверджують, що поспіху із концесією бути не повинно, оскільки цей інструмент в українських умовах є вкрай корупційним і ризикованим в першу чергу для держави.

"Що говорити про нас, якщо навіть в Туреччині знаходять способи вкрасти у держави через концесію. Хоча, там і з судами, і з правоохоронною системою все набагато краще, ніж у нас. Я з великою підозрою ставлюся до таких ідей, а тим більше, з боку Міністерства інфраструктури, яке завжди славилося своєю корумпованістю", - підкреслив Ігор Луценко.

Депутати зазначають, що спроби Мінінфраструктури реалізувати кілька концесійних проектів, спираючись на старе законодавство призведуть до чергових корупційних скандалів і втрати державою ліквідних активів. Мова, зокрема, йде про плани МІУ віддати в концесію порти "Ольвія" і "Херсон". Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що почекає з концесією до прийняття парламентом нового профільного закону. Однак сьогодні МІУ впевнено декларує намір вже в поточному році завершити концесійні угоди по згаданим портам.

За словами депутатів, якщо МІУ вдасться передати в концесію хоча б один порт, по накатаній схемі будуть віддані в приватні руки і інші ліквідні активи української інфраструктури. І першим, на думку експертів, буде єдиний глибоководний порт України - ДП МТП "Южний". Депутати вважають, що при такому поспіху, який сьогодні демонструє уряд, великі втрати для країни неминучі.

"Продати або здати в оренду за три копійки те, що не ти будував - легко. Але коли ми роздамо все, що є і побачимо, що коштів ми отримуємо набагато менше, ніж приносили ці підприємства, залишаючись в держвласності з нормальним менеджментом - то що робитимемо? Питання концесії - це точкове рішення проблем. Тому сенсу занадто поспішати зараз немає", - резюмував член Комітету ВРУ з питань аграрної політики Андрій Вадатурський.