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19 червня 2019, середа, 10:43 12
Події 2019-06-19T11:45:02+03:00
Українські Новини
У мережі бурхливо обговорюють відео, де жінка та поліцейські побилися на Бессарабці

У мережі бурхливо обговорюють відео, де жінка та поліцейські побилися на Бессарабці

В соцмережах користувачі бурхливо обговорюють відео з участю поліції і сім'ї з дитиною, де мати напала на правоохоронців. Відео опублікував екс-керівник районного управління поліції Києва Денис Ярославський на своїй сторінці в Facebook.

"Інцидент стався в центрі Києва біля Бессарабської площі. Ось прислали мені в лічку постраждалі. Сюжет такий: пробка, бессарабка, патрульні зупинили якусь машину і почали розмовляти з водієм на підвищених тонах. Ззаду їхала сім'я, чоловік, дружина і дитина. Після того як дружина вирішила зняти на відео конфліктну ситуацію, патрульні переключили свою увагу на неї, забувши про зупиненому ними раніше авто. Все закінчилося затриманням жінки, її чоловіка і залишеним на 5 годин в машині дитиною. Як Ви розумієте, зараз у прокуратурі Києва дану ситуацію фіксують, знімають побої і внесуть до ЄРДР.Товариші патрульні, будьте сдержанее! І судячи з відео, вас кілька разів до ряду, можна було роззброїти і залишити пристебнутими один до одного, вашими ж наручнмками. До речі, потерпілі дуже хочуть поспілкуватися з ЗМІ", - повідомляє Ярославський.

Соцмережі вибухнули коментарями користувачів.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, як поліцейські побили жінок в столичному метро.

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