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19 червня 2019, середа, 10:39 232
Верховна Рада і партії 2019-06-19T12:00:03+03:00
Українські Новини
"Європейська солідарність" закликає депутатів Харківської міськради не голосувати за перейменування проспекту

"Європейська солідарність" закликає депутатів Харківської міськради не голосувати за перейменування проспекту Григоренка

"Європейська солідарність". Фото: сайт "Європейської солідарності"

Партія “Європейська Солідарність” вимагає від членів фракції у Харківській міській раді Ірини Цвєткової та Сергія Куценка, які проголосували за включення до порядку денного сесії питання про повернення проспекту Петра Григоренка назви проспекту маршала Жукова, відкликати свої голоси.  Інакше партія буде ухвалювати рішення про виключення цих депутатів з партії та ініціювати їх позбавлення депутатських мандатів Харківської міськради, повідомляє офіційний сайт "Європейської солідарності".

Партія “Європейська Солідарність” вважає такі плани  харківської міської влади та міських депутатів прямим порушенням законів України та спробами реваншизму проросійських сил скасувати декомунізацію.

Партія також закликає усіх депутатів Харківської міської ради проголосувати проти перейменування проспекту Петра Григоренка.

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