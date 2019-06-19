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19 червня 2019, середа, 10:15 370
Транспорт 2019-06-19T11:45:02+03:00
Українські Новини
Аеропорт Ярославського пов'язав Харків прямим регулярним сполученням з Парижем

Аеропорт Ярославського пов'язав Харків прямим регулярним сполученням з Парижем

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, в рамках розвитку прямого регулярного сполучення з провідними європейськими столицями і популярними туристичними центрами 14 червня здійснив інавгураційну відправку першого повітряного лайнера на лінії Харків-Париж.

"Регулярне авіасполучення з Францією буде здійснюватися вперше в історії аеропорту "Харків". Перший літак відправився в столицю Франції о 3:50, час у дорозі склав 4 години 5 хвилин. Вильоти з цього напрямку будуть здійснюватися по п'ятницях", - повідомила прес-служба аеропорту.

Вартість квитків на лінії Харків-Париж складе від 2 450 гривень без урахування вартості багажу, вони вже доступні до покупки на сайті авіакомпанії, в касах аеропорту і квиткових агентствах.

Даний маршрут відкритий в рамках розширення співпраці компанії-оператора Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ" групи DCH Олександра Ярославського з лоукост-авіаперевізником SkyUp Airlines. Авіакомпанія постійно базує в харківському аеропорту одне зі своїх повітряних суден - сучасний лайнер Boеing 737-800 NG на 189 пасажирських місць.

За останній час аеропорт Ярославського відкрив нові регулярні перельоти в Одесу і італійський Ріміні, іспанську Барселону, грузинський Кутаїсі і Ларнаку на Кіпрі. Незабаром аеропорт Ярославського відриє нові регулярні рейси до польського Кракова в партнерстві з відомим міжнародним лоукост-авіаперевізником Ryanair.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належної їй аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. У 2018 року міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 12 нових регулярних рейсів в Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. У 2019 аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд зі збільшенням числа партнерських авіакомпаній. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України. У 2019 міжнародний аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp і багато інших.

Більше новин про: DCH SkyUp Airlines Міжнародний аеропорт "Харків" Група DCH авіація

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