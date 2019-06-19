Українські аграрії готові до конкуренції, але тільки на рівних умовах, - Олег Бахматюк

Деякі галузі аграрного бізнесу в Україні є швидше збитковими соціальними проектами, і без держпідтримки бізнес буде змушений їх поетапно закривати. Про це заявив СЕО та власник групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк під час презентації дослідження ЄБА "Барометр щастя в Україні" в межах заходу "Трудова міграція: виклик для України". На його думку, дешеве довге фінансування з боку держави є запорукою економічного розвитку України і, відповідно, важливим фактором у боротьбі з трудовою міграцією.

Український бізнесмен, власник одного з найбільших агрохолдингів Європи, вважає, що відмова держави від економічного протекціонізму послаблює позиції українських виробників на світових ринках. Так під час дискусії з першим заступником міністра економіки Максимом Нефьодовим Олег Бахматюк зазначив, що політику здорового економічного протекціонізму та лобіювання інтересів національного бізнесу проводять нарозвинутіші економічно держави світу, а для України така політика є необхідною, щоб створити рівні умови на зовнішніх ринках з виробниками з інших країн. "Ми ж не можемо сказати, що Сполучені Штати Америки стали менш глобальним гравцем в світі від того, що останні чотири роки вони проводять політику економічного протекціонізму і мають найкращі показники економічного зростання. Погано це чи добре точно для території, де найнижчий рівень безробіття за останні 30 років? Це точно добре", заявив Бахматюк, повідомляє OBOZ.

На думку власника "Укрлендфармінг", якщо держава не перейде до політики економічного націоналізму і протекціонізму, великий бізнес буде змушений йти з цілих галузей економіки, закривати підприємства, адже опиниться в нерівних умовах на ринках з виробниками інших країн. "Максим Нефьодов один з тих людей, які зробили дуже багато для дерегуляції, це супер. Я згідний тільки з мінімальним фактом втручання держави в діяльність, але не з безвідповідальністю. Для чого нам тоді держава? Нам держава для того, щоб вона виробляла стратегію і реагувала на базові речі. І те, шо каже Максим – «welcome, ми йдем і Європу, відриваються двері. Рєбята, конкуруйте!". Ми готові, тільки на рівних умовах. Дайте нам кредити на 30 років під 1 %, дайте нам ті стимуляційні речі, які є там, в Європі. Ми можемо наводити приклади тих самих Прибалтійських країн - там все добре, вони втратили свою економіку, але отримали компенсацію. Немає зараз цього компенсатора в України, вона не стає членом ЄС, щоб мати компенсацію хоча б для кожного українця, не для економіки. Ми підняли за 2 роки на 90% заробітну плату, те шо каже Максим: "рєбята, работайте" Ми просто бачимо, що деякі галузі ми будемо як бізнес поетапно закривати, хочемо ми цього чи не хочемо. Я згідний, що ми маємо бути ідеальними, але ми не маємо бути без можливостей, а по-друге, ми маємо обороняти своє. І український економічний націоналізм, протекціонізм, я вважаю, це нормально, це правильно".

Український бізнесмен звернув увагу, що для ЄС сільськогосподарська галузь – скоріше соціально-економічний проект втримання на території свого населення, а цілі галузі сільського господарста в Україні без державної підтримки можуть просто зникнути найближчим часом. "Ми говоримо про стимуляцію тих чи інших галузевих речей. І якщо це запустити, то через 2- 3 роки ця галузь просто сама собою зникне як явище. Тобто вчасне реагування з боку держави - це не протекціонізм одній особі - Бахматюку, комусь ще - не важливо, це протекціонізм секторальний з можливостями розвитку соціально-економічних середовищ.Побудова елеваторів, заводів по переробці - для цього потрібні довгі дешеві ресурси, і функція держави - зробити підготовчі для цього механізми – регулятивні, економічні, в банківській сфері, ті речі, які зараз відсутні. Друге питання, це позиціонування на зовнішніх ринках. Що я бачу -зараз абсолютно відсутня роль держави як лобіста, просування на зовнішніх ринках своєї продукці"».

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших аграрних холдингів та платників податків в Україні, на підприємствах якого в 600 населених пунктах України працюють близько 27 тисяч осіб. Група компаній веде виробничу діяльність в 22 з 24 областей України та займається виробництвом зерна, м'яса, молока і яєць.