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19 червня 2019, середа, 09:20 4 Думка
Вибори 2019-06-19T09:27:42+03:00
Українські Новини
Віктор Шлінчак: У передвиборчій кампанії Вакарчука можливо проглядається когнітивний дисонанс

Віктор Шлінчак: У передвиборчій кампанії Вакарчука можливо проглядається когнітивний дисонанс

Своїми роздумами про перебіг нинішньої кампанії по виборам до Верховної ради поділився на персональній сторінці у соціальній мережі Facebook голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. Зокрема він виказав свою точку зору на організацію єлекторальних заходів у команді співака Святослава Вакарчука.

"Святослав Вакарчук збирається давати купу передвиборчих концертів. Але не як співак, а як політик, що співає. Чи нема тут когнітивного дисонансу?

Ефектно ламаючи на камери старі вінілові платівки, він постійно говорить про нову політику і про нові підходи. Але ж методи "підкупу виборців" через безкоштовні концерти, це хіба нова політика? Ні! Це така ж само стара технологія, коли людям продається бренд в перервах між естрадним виконанням "Все буде добре" і "Я не здамся без бою".

Залишилося хіба що ще роздавати безкоштовні диски з підписом, щоб уже точно бути в тренді "роздачі гречки". Бо, як співається у пісні "Я так хочу до тебе".

Зрештою, якщо Зеленському можна було, чому Святославу - ні?", - резюмував свій допис Віктор Шлінчак.

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