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19 червня 2019, середа, 09:09 362 Відео
Вибори 2019-06-19T09:11:11+03:00
Українські Новини
Третьяков зустрів у ЦВК власних виборчих "клонів"

Третьяков зустрів у ЦВК власних виборчих "клонів"

Народний депутат, голова Комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю Олександр Третьяков під час подання документів до ЦВК зустрів власних виборчих "клонів". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"В житті знаходиться місце для дуже несподіваних зустрічей! Сьогодні зустрів власних "клонів". Подавав документи до ЦВК, для реєстрації кандидатом на мажоритарному окрузі №219 і тут вони - брати Третякови (без м'якого знаку у прізвищі), які за надзвичайним співпадінням теж збираються балотуватись у цьому ж окрузі на Святошині. Як писали ЗМІ, обидва народились в Іркутську, живуть на Троєщині, в одному будинку у квартирах поряд. Ці брати живуть настільки дружно, що вирішили балотуватися на одному окрузі, як вони самі мені сказали, - щоб підтримувати один одного!", - написав Третьяков.

За його словами, цій виборчій технології багато років і розрахована вона виключно на неуважність виборців.

"Я пройшов багато виборчих кампаній і мене давно не дивують подібні дії конкурентів. Переконаний, що це тільки початок: очевидно, що брудні методи і чорний піар проти мене ще буде використовуватися неодноразово. Зі свого боку вважаю, що людей, які використовують брудні технології, які дали "клонам" чималі гроші на заставу, дали юристів для супроводу і т.д. - не повинно бути в парламенті", - підкреслив Третьяков.

Народний депутат дав пораду "ляльководам", які вирішили зареєструвати його виборчих клонів, "не починати свій шлях у політику з обману виборців.

"Особисто я маю намір перемогти чесно, не зважаючи на будь-чиї спроби впливати на вибори нечесними методами і чорними технологіями", - зазначив Третьяков.

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