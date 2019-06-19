Влада краде, не розуміючи, що шлях підвищення транзитних тарифів веде в нікуди, - Євген Червоненко

Міжнародні партнери виключили Україну з транзитних схем через непередбачуваність. Якщо справи підуть так і далі, країна повністю втратить не тільки вантажопотоки, країна втратить суверенітет.

Про це попередив міністр транспорту і зв'язку України в 2005 році Євген Червоненко, коментуючи збільшення критичної ситуації з транзитними перевезеннями вантажів через територію нашої країни.

За оцінками експертів, через недалекоглядну політику уряду та неадекватну антиринкову тарифікацію "Укрзалізниці", Україна почала стрімко втрачати обсяги транзитних потоків. За даними керівника експертного спрямування компанії "ЦТС – Консалтинг" Андрія Шкляра, за останні 5 років обсяг залізничних перевезень міжнародних вантажів через територію України скоротився вдвічі – до 16,3 млн тонн. І навіть при всіх фінансових втрат, які при цьому зазнала УЗ, транзит все ще генерує більше 10 млрд грн виручки, що становить шосту частину всіх доходів державного монополіста.

"Для відновлення транзитних обсягів вантажоперевезень треба, перш за все, припинити красти. Географічна роль України – це міст між Сходом і Заходом. Але керівництво країни примудрилося втратити практично все! При міністрі Червоненко транзитні обсяги становили $ 5,5 млрд на рік. Зараз - всього $ 130 млн. "Шовковий шлях", який ми розробляли, і за яким перший поїзд пішов в 2014 році, Мінтранс незабаром закрив. А в цей час, за моїми даними, китайці з білорусами пускають по "Шовковому шляху" до 90 поїздів з контейнерами в тиждень. Це – лише 8 діб шляху до Мюнхена і Ганновера з Китаю замість 60-ти по обхідному шляху", - каже екс-міністр транспорту і зв'язку України Євген Червоненко.

Він зазначив також, що на кордоні з Білоруссю утворюються пробки, так як попит на транзитні шляхи в обхід України величезний і продовжує зростати. При цьому, на відміну від України, Президент Лукашенко створює транзитерам всілякі стимули і активно розвиває інфраструктуру.

"У Лукашенка взагалі затори стоять на кордоні. І такий інтерес транзитерів надвигідний для Білорусі. Щоб полегшити митні процедури Лукашенко автоматизував процеси, з постів взагалі прибрав "живих митників". Мало того, Білорусь проклала автобан уздовж північного кордону України і всі потенційні потоки українського автомобільного транзиту пішли туди. Білорусь дає великі привілеї транзитерам, так як це величезні гроші. А у нас продовжують зупиняти вантажівки з російськими номерами всупереч міжурядовим угодам і договорами", - зазначив Червоненко.

Екс-міністр прокоментував також ситуацію з неконкурентними тарифами, які кілька років тому встановила "Укрзалізниця" з метою підвищення прибутковості.

"Українська влада продовжує безвідповідально красти, не розуміючи, що шлях підвищення тарифів веде в нікуди. Вони намагаються збитки прикрити підвищенням тарифу, і це - при зносі тягового складу УЗ на рівні 97%! Наймолодші локомотиви – 1984 року випуску. В силу цих і безлічі інших причин, Україну практично викреслили з транзитних схем, тому що ми непередбачувані. Хоча, за оцінками провідних дослідних центрів, потенціал України, з урахуванням участі в "Шовковому шляху" і транспортуванні вантажів з країн СНД до наших портів, міг би через 3-5 років досягти $30 млрд на рік. Виправляти помилки ніколи не пізно. Але якщо ми будемо так жити далі, ми втратимо не тільки транзит, ми втратимо країну", - резюмував Євген Червоненко.