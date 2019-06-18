IKEA шукає співробітника для дослідження щастя в Данії

Компанія IKEA розшукує людину, яка проведе два тижні в Данії, досліджуючи хюґе і секрети данського щастя.

Робота передбачає подорож в Копенгаген на два тижні у вересні 2019 року. У цей час працівник повинен буде знайомитися з місцевими жителями, дослідити їх звички і побут, пише Inspired.

Компанія забезпечить витрати на транспорт, житло і харчування, а також надасть кошти на всі необхідні витрати.

Подати заявку на участь у конкурсі можна до 1 липня 2019 року. Для цього потрібно написати про себе (англійською мовою) та надіслати 60-секундне відео з розповіддю про те, чому ти хочеш досліджувати щастя.

Перевагу надаватимуть допитливим людям, які люблять подорожувати, зустрічати нових людей і досліджувати нові культури, тим, хто любить бути в центрі уваги і камер і прагне розгадати секрет щастя.

Подаватися на конкурс можуть люди, які досягли 18 років і мають можливість отримати датську візу. Громадяни Данії та працівники IKEA не можуть брати участь.

Нагадаємо, в першу десятку найщасливіших країн світу увійшли Фінляндія, Данія, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, Швейцарія, Швеція, Нова Зеландія, Канада, Австрія.

Тим часом Уляна Супрун порадила займатися сексом і їсти хумус, щоб бути щасливими.