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18 червня 2019, вівторок, 19:01 153
Економіка 2019-06-18T19:45:02+03:00
Українські Новини
"Оператор ринку" зареєстрований в Мін'юсті

"Оператор ринку" зареєстрований в Мін'юсті

Електроенергія (ілюстрація). Фото: Бізнес Цензор
Електроенергія (ілюстрація). Фото: Бізнес Цензор

Міністерство юстиції України зареєструвало державне підприємство (ДП) "Оператор ринку". Дані про підприємство з'явилися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Держпідприємство "Оператор ринку" створено на базі ДП "Енергоринок" (оптового покупця і продавця електроенергії) рішенням Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року з метою забезпечення роботи нового оптового ринку електроенергії.

"Оператор ринку" буде відповідати за сегменти ринку "на добу вперед" та "внутрішньодобового ринку". Гарантований покупець буде купувати електроенергію об'єктів відновлюваних джерел енергії за гарантованими державою цінами, і забезпечувати її реалізацію.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України призначив директором ДП "Оператор ринку" колишнього керівника Проектного офісу Координаційного центру з впровадження реформи ринку електроенергії при Кабміні Володимира Євдокимова. Це закріплено розпорядженням Кабміну №398-р від 12 червня.

5 червня Кабмін прийняв постанову про електронні аукціони з продажу електроенергії за двосторонніми договорами державними енергокомпаніями, в тому числі й для виконання публічних спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) з постачання електроенергії населенню. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик пояснив, що організація аукціонів важлива для реалізації механізму PSO, що гарантує незмінність цін на електроенергію для населення.

На виконання зобов'язань України щодо Третього енергетичного пакету Європейського Союзу в квітні 2017 року Верховною Радою прийнято закон "Про ринок електричної енергії", що передбачає введення з 1 липня 2019 року нової моделі ринку. Від своєчасного запуску нового ринку залежить макрофінансова допомога Україні з боку ряду міжнародних організацій.

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