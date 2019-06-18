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18 червня 2019, вівторок, 18:49 19
Економіка 2019-06-18T19:45:02+03:00
Українські Новини
НБУ скасував обов'язковий продаж валютної виручки бізнесом

НБУ скасував обов'язковий продаж валютної виручки бізнесом

Національний банк скасував обов’язковий продаж валютних надходжень бізнесом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

"З метою подальшого спрощення ведення бізнесу в Україні Національний банк скасовує вимогу щодо обов’язкового продажу валютних надходжень. Норма, яка зобов’язує підприємців продавати 30% валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку, перестане діяти з 20 червня 2019 року. Надходження бізнесу, зараховані на їх розподільчі рахунки упродовж 19 червня, вже не підлягатимуть обов’язковому продажу", - йдеться в ньому.

В НБУ зазначили, що чергове валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності.

"За статистикою останніх років, коли норматив обов’язкового продажу валютних надходжень становив 50%, так і з 1 березня 2019 року, коли він був зменшений до 30%, бізнес загалом продавав понад 90% валюти", - наводять статистику в НБУ.

З початку року Нацбанк скасував або пом’якшив вже понад 30 валютних обмежень.

Як повідомляли Українські Новини, закон про валюту і валютні операції набув чинності в лютому.

Раніше НБУ знизив вимогу обов'язкового продажу експортерами валютної виручки з 50% до 30% з березня.

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