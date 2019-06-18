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  • Зеленський ставить Комарницького губернатором Луганщини, оскільки не знайшов там нових людей, - політолог Сазонов
18 червня 2019, вівторок, 17:36 318
Політика 2019-06-18T20:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський ставить Комарницького губернатором Луганщини, оскільки не знайшов там нових людей, - політолог Сазо

Зеленський ставить Комарницького губернатором Луганщини, оскільки не знайшов там нових людей, - політолог Сазонов

Команда президента Зеленського вирішила віддати Луганщину молодим і не дуже регіоналам. Таке думку на своїй сторінці в мережі Facebook висловив політолог Кирило Сазонов, коментуючи інформацію, озвучену Володимиром Ландіком, про призначення головою Луганської військово-цивільної адміністрації Віталія Комарницького.

"Ні, я не буду зараз робити висновків лише після призначень. Але в ЗМІ вже називають прізвища, а досвідчені регіонали не врубаються в ситуацію. Нові особи, ага. Ну, гаразд, Ткаченко міг зв'язатися з ПР в молодості і від безальтернативності. Ну а Комарницький просто робив кар'єру в Луганській системі МВС у ті роки. Тут складніше прийняти. Тобто нових не буде людей в Системі? Струк, Кравченко, Голенко, Пристюк - Луганщина знає і пам'ятає. Їх не забудьте прилаштувати", - пише політолог Кирило Сазонов.

Як раніше повідомлялося, Луганську область може очолити ректор Луганського університету внутрішніх справ Віталій Комарницький, якого ЗМІ називають "людиною Авакова".

 
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