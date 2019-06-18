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18 червня 2019, вівторок, 17:11 15
Економіка 2019-06-18T19:30:04+03:00
Українські Новини
Держпродспоживслужба закупить вакцини проти сказу тварин на 252,8 млн гривень

Держпродспоживслужба закупить вакцини проти сказу тварин на 252,8 млн гривень

Компанія "Укрветпромпостач" (Київська область) запропонувала найнижчу ціну 252,77 млн гривень у тендері Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на закупівлю 8 429 048 антирабічних вакцин для імунізації диких м'ясоїдних тварин від сказу.

Про це йдеться у тендерній документації компанії, передають Українські Новини.

Згідно з нею, вакцини закуповуються для здійснення профілактичної осінньої кампанії проти сказу на території України.

Вакцини будуть поставлені в 19 областей.

Термін поставки товару - по 31 грудня 2019 року.

Крім переможця, в торгах брав участь торгівельний двір "Українська товарна спілка" (Київ) з пропозицією 252,8 млн гривень.

Кінцевими бенефіціарами "Укрветпромпостача" є Віталій Троянський та Галина Кисельова.

За інформацією на сайті "Укрветпромпостача", компанія заснована в 1990 році і є одним з найбільших виробників хіміко-фармацевтичних і біологічних ветеринарних лікарських засобів, а також предметів зоотехніки та штучного осіменіння тварин

Як повідомляли Українські Новини, у лютому у Київській області ввели карантин з-за діагностованого сказу у домашньої кішки в Шкаровке.

Раніше Госпродпотребслужба оголошувала тендер на покупку ще майже 6 мільйонів вакцин від сказу для тварин.

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