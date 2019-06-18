Держпродспоживслужба закупить вакцини проти сказу тварин на 252,8 млн гривень

Компанія "Укрветпромпостач" (Київська область) запропонувала найнижчу ціну 252,77 млн гривень у тендері Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на закупівлю 8 429 048 антирабічних вакцин для імунізації диких м'ясоїдних тварин від сказу.\r\nПро це йдеться у тендерній документації компанії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з нею, вакцини закуповуються для здійснення профілактичної осінньої кампанії проти сказу на території України.\r\nВакцини будуть поставлені в 19 областей.\r\nТермін поставки товару - по 31 грудня 2019 року.\r\nКрім переможця, в торгах брав участь торгівельний двір "Українська товарна спілка" (Київ) з пропозицією 252,8 млн гривень.\r\nКінцевими бенефіціарами "Укрветпромпостача" є Віталій Троянський та Галина Кисельова.\r\nЗа інформацією на сайті "Укрветпромпостача", компанія заснована в 1990 році і є одним з найбільших виробників хіміко-фармацевтичних і біологічних ветеринарних лікарських засобів, а також предметів зоотехніки та штучного осіменіння тварин\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у лютому у Київській області ввели карантин з-за діагностованого сказу у домашньої кішки в Шкаровке.\r\nРаніше Госпродпотребслужба оголошувала тендер на покупку ще майже 6 мільйонів вакцин від сказу для тварин.