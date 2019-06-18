Євген Червоненко балотуватиметься до парламенту від Одеси

Колишній міністр транспорту Євген Червоненко заявив про своє рішення повернутися до політики. За його словами, він має намір балотуватися до Верховної Ради України за одеським одномандатним округом №134 як самовисуванець.

Про це він повідомив в ефірі "7 телеканалу".

"Коли я побачив так звані нові обличчя, які хочуть до парламенту, я прийняв для себе рішення повернутися в політику. Мене запрошували в багато партій, але я не ліз ні в які списки. Я йду самовисуванцем від Одеси, тому що мене двічі хотіли призначити главою Одеської ОДА. Один з указів навіть був підписаний. Третій — це конкурс, який був сфальсифікований. Я хочу міняти цю країну і почну я з Одеси", — відзначив екс-міністр.

"Модель розвитку української держави не повинна залежати від західного, східного або американського курсу. Україна повинна розвиватися самостійно і бути незалежно сильною державою", — додав Євген Червоненко.

Нагадаємо, 20 травня Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду. Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року.