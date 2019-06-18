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18 червня 2019, вівторок, 16:53 144
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Українські Новини
Євген Червоненко балотуватиметься до парламенту від Одеси

Євген Червоненко балотуватиметься до парламенту від Одеси

Євген Червоненко Фото: youtube.com
Євген Червоненко Фото: youtube.com

Колишній міністр транспорту Євген Червоненко заявив про своє рішення повернутися до політики. За його словами, він має намір балотуватися до Верховної Ради України за одеським одномандатним округом №134 як самовисуванець.

Про це він повідомив в ефірі "7 телеканалу".

"Коли я побачив так звані нові обличчя, які хочуть до парламенту, я прийняв для себе рішення повернутися в політику. Мене запрошували в багато партій, але я не ліз ні в які списки. Я йду самовисуванцем від Одеси, тому що мене двічі хотіли призначити главою Одеської ОДА. Один з указів навіть був підписаний. Третій — це конкурс, який був сфальсифікований. Я хочу міняти цю країну і почну я з Одеси", — відзначив екс-міністр.

"Модель розвитку української держави не повинна залежати від західного, східного або американського курсу. Україна повинна розвиватися самостійно і бути незалежно сильною державою", — додав Євген Червоненко.

Нагадаємо, 20 травня Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду. Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року.

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