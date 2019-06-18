Україна і ОАЕ мають намір разом виготовляти безпілотники

Україна і Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) розвивають співпраця: країни розглядають можливість спільного виробництва безпілотних літальних апаратів на основі розробок державного підприємства "Антонов".

Про це йдеться в повідомленні державного концерну "Укроборонпром" , передають Українські Новини.

Згідно з ним, в рамках 53-го Paris Air Show 2019 Le Bourget відбулася зустріч генерального директора концерну Павла Букіна і заступника міністра оборони ОАЕ генерал-майора Абдулли Аль Хашмі.

Сторони домовились про низку спільних проектів в авіаційній сфері, а також щодо виробництва та поставки техніки для сухопутних військ ОАЕ.

Повідомляється, що одним з перспективних проектів, які обговорюються, є налагодження спільного виробництва безпілотних літальних апаратів на основі розробок ДП "Антонов".

Також у повідомленні наголошується, що країни Близького Сходу та Південно-Західної Азії "Укроборонпром" вважає найбільш перспективним для себе ринком.

Як повідомляли Українські Новини, представники України візьмуть участь в розробці нового безпілотного бомбардувальника саудівської компанії Science Technology.

Збройні Сили України 20 березня завершили випробування безпілотного літального апарату "Bayraktar" турецького виробництва.

Тим часом у Китаї показали проект надводного безпілотника, озброєного торпедами і ракетами.