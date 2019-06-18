підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
18 червня 2019, вівторок, 16:33 23
Технології 2019-06-18T19:45:05+03:00
Українські Новини
Україна і ОАЕ мають намір разом виготовляти безпілотники

Україна і ОАЕ мають намір разом виготовляти безпілотники

Україна і Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) розвивають співпраця: країни розглядають можливість спільного виробництва безпілотних літальних апаратів на основі розробок державного підприємства "Антонов".

Про це йдеться в повідомленні державного концерну "Укроборонпром" , передають Українські Новини.

Згідно з ним, в рамках 53-го Paris Air Show 2019 Le Bourget відбулася зустріч генерального директора концерну Павла Букіна і заступника міністра оборони ОАЕ генерал-майора Абдулли Аль Хашмі.

Сторони домовились про низку спільних проектів в авіаційній сфері, а також щодо виробництва та поставки техніки для сухопутних військ ОАЕ.

Повідомляється, що одним з перспективних проектів, які обговорюються, є налагодження спільного виробництва безпілотних літальних апаратів на основі розробок ДП "Антонов".

Також у повідомленні наголошується, що країни Близького Сходу та Південно-Західної Азії "Укроборонпром" вважає найбільш перспективним для себе ринком.

Як повідомляли Українські Новини, представники України візьмуть участь в розробці нового безпілотного бомбардувальника саудівської компанії Science Technology.

Збройні Сили України 20 березня завершили випробування безпілотного літального апарату "Bayraktar" турецького виробництва.

Тим часом у Китаї показали проект надводного безпілотника, озброєного торпедами і ракетами.

Більше новин про: Укроборонпром ОАЕ Міжнародне співробітництво безпілотники

Архів
Новини
У Харкові людей евакуюють з житлових будинків, лікарень, торгових центрів і аеропорту 19:22
Надзвичайно висока ймовірність пожеж переважає по Україні, - ДСНС 19:15
Автомобілі провалилися під асфальт в центрі Києві. Фото:
Фото дня: на Хрещатику два автомобілі "пішли" під асфальт 19:10
"Оператор ринку" зареєстрований в Мін'юсті 19:01
Екс-голова Верховного суду Маляренко прогнозує розвантаженість судів після впровадження інституту мирових суддів в Україні 19:00
більше новин
З 1 липня пенсії зростуть: кому і на скільки збільшать виплати 08:45
Харківський аеропорт Ярославського відкрив повідомлення з польським Краковом 17:41
Власник "Софт Оіл": "Податкова міліція Дніпропетровської області викрала директора компанії" 12:49
Віруючі УПЦ з Тернопільської області звернулися до Президента України з проханням захистити їх від свавілля місцевої влади 09:39
Об’єднання націоналістів суттєво підвищує шанси "Свободи" на проходження до ВРУ, – політолог 09:55
більше новин
Зеленський розповів, що скаже Путіну при першій зустрічі 07:33
Даша Лук'яненко. Фото: Нацполиция
В Одеській області п'ятий день шукають 11-річну дівчинку 19:09
Акція проти експлуатації тварин у цирках. Фото: Цензор.НЕТ
Страждання не мають бути розвагою: у Києві під АП пройшла акція за цирк без тварин 23:35
Зеленський прибув у Францію. Фото: @isabelledumont
Зеленський прибув у Францію і вже відвідав стартап-кампус Station F 14:11
Пожежа на звалищі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Фото дня: у Миколаївській області на сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа 22:21
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok