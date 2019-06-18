Одеські портовики звернулися до Гройсмана з проханням звільнити скандального чиновника АМПУ Ігоря Ткачука

Сьогодні близько опівдня співробітники Одеського порту в Одесі протестували під стінами однойменного готелю, де відкрився ХV Український муніципальний форум за участю Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Про це повідомляє "УНІАН".

Мітингувальники звернулися до Глави уряду з проханням звільнити голову Одеської філії АМПУ Ігоря Ткачука з-за причетність посадовця до корупційних скандалів і масштабних махінацій з госбуксирами, пише "Траса Е-95".

"Ткачук людина Гройсмана", скандували учасники мітингу, тримаючи в руках плакати з написами "Гройсман, прибери Ткачука, звільни порт", "Гройсман, забери Ткачука з собою" і "Ткачука у відставку".

Я віддав Одеському портофлоту майже 10 років, але кілька місяців тому мене, як і багатьох моїх колег, звільнили. Причина проста – Ткачук разом зі своїм бізнес-партнером Марисовым завели в порт свої буксирні фірми, які зараз виконують 70% всіх проводок. Виходить, наші буксири працюють на Марисова, там його люди, а ми сидимо без роботи. Всіх, хто відкриває рот, відразу звільняють. У порту кажуть, що Ткачук – людина Гройсмана, тому ми прийшли до Прем'єра з надією, що він нас почує і допоможе вигнати з порту цю буксирну мафію. Ткачука необхідно звільнити якомога швидше, інакше він знищить не тільки порт", – підкреслив звільнений співробітник портофлоту Н., який відмовився назвати своє прізвище. Мітингувальники в розмові наводили численні приклади корупційних схем Ткачука в Одеському порту.

"Мало того, що Ткачук віддав всі буксирні проводки своєму спільнику, залишивши нас без роботи і викинувши на вулицю, так він завів в порту нове правило – Ткачук та його заступники змушували частину зарплати знімати готівкою і віддавати їм. Це верх цинізму. Такого бардаку і розмаху корупції в Одеському порту ще ніколи не було", – обурюється колишній співробітник портофлоту К.

Нагадаємо, в червні 2019 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив у телеефірі докази причетності голови Одеської філії АМПУ Ігоря Ткачука до масштабних махінацій з державними буксирами, з-за чого державний порт втрачає десятки тисяч доларів щодня. Ще навесні минулого року прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження проти керівників ОМТП по справі ТОВ "Экофлот", однією з буксирних компаній, яку пов'язують з Ткачуком і його партнером Марисовым.

У лютому 2019 року співробітники порту та місцеві активісти вже протестували під АМПУ проти діяльності буксирних фірм, які пов'язують з головою Одеської філії АМПУ Ткачуком та Ігорем російським криміналітетом Андрієм Марисовым. В портових колах Ігоря Ткачука називають креатурою Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.