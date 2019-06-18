Все підготовлено до запуску нового ринку електроенергії з 1 липня, – Гаврилечко

Економічний експерт Юрій Гаврилечко в ході прес-конференції "Новий ринок електроенергії" заявив, що врегульовані практично всі питання, що необхідні для своєчасного запуску оптового ринку електроенергії.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

Зокрема, Кабінет Міністрів України прийняв постанови про спеціальні зобов'язання на новому ринку електроенергії, який вводиться з 1 липня 2019 року. Спеціальні зобов'язання щодо забезпеченню населення електроенергією за фіксованою ціною покладені на державні компанії "Енергоатом", "Укргідроенерго" та "Укренерго".

"Коли Кабмін приймає рішення про PSO (публічні спеціальні зобов'язання) та викуп 90% електроенергії, що вироблена НАЕК "Енергоатом", за фіксованою ціною для того, щоб далі ця електроенергія передавалася на потреби населення, це якраз й є та публічно корисна діяльність, якою і повинен займатися Кабінет Міністрів", - сказав Гаврилечко.

Гаврилечко акцентував увагу на тому, що реформа ринку електроенергії не лише забезпечить стабільність тарифів для населення на найближчі 1,5 року, але й відкриє шлях до надання Україні макрофінансової допомоги від Європейського Союзу (ЄС).

"Отже, Кабмін прийняв всю необхідну нормативно-правову базу для того, щоб ринок запрацював. З 1 липня, швидше за все, він починає працювати. І як мінімум до 31 грудня 2020 року ціни для населення на електроенергію змінюватися не повинні. Україна в результаті виконує те, що ми зобов'язалися в плані Третього енергопакету. І, отже, Україна виконує необхідну умову для отримання макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 0,5 млрд євро", - зазначив економічний експерт Гаврилечко.

Нагадаємо, реформа ринку електроенергії проводиться в рамках імплементації Україною Третього енергопакету ЄС. Метою реформи є створення конкурентного оптового та роздрібного ринків електроенергії за європейською моделлю. Введення оптового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року є умовою надання Україні 2-го траншу макрофінансової допомоги від ЄС на суму 500 млн євро.