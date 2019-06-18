Заклик Ткаченка до бойкоту ZIK є обмеженням свободи слова та повторенням помилок Порошенка, – Юрій Павленко

Депутат Верховної Ради України від політичного об'єднання "Опозиційна платформа - За життя", член парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Юрій Павленко, коментуючи заклик генерального продюсера телевізійного каналу "1+1" Олександра Ткаченка до бойкоту телеканалу ZIK, назвав подібні висловлювання "обмеженням свободи слова та повторенням помилок Порошенка".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

"Останні заяви кандидатів із передвиборчого списку "Слуги народу" викликають велике занепокоєння за майбутнє свободи слова в Україні (йдеться про заклик 9-го номера списку партії "Слуга народу" і на даний час генпродюсера каналу "1+1" Олександра Ткаченка до бойкоту телеканалу ZIK, якій він розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook). У "кращому" випадку — це специфічний прояв журналістських ревнощів та намагання у такий спосіб нашкодити серйозному конкуренту. У гіршому — сформована позиція політика, який прагне обмежити свободу слова та унеможливити діяльність ЗМІ, яке йому не подобається", – сказав Павленко.

Він також зазначив, що на сьогодні, коли медіаспільнота живе в очікувані справжніх змін у ставленні влади до свободи слова, у те що нарешті припиняться погрози та цькування неугодних журналістів та каналів, раптом з’являється такий пост.

"Ми вже жили 5 років за політичного режиму, який під гаслами патріотизму та захисту національних інтересів вів справжню травлю незалежних ЗМІ, журналістів та блогерів. Сьогодні вже представники нової влади починають крок за кроком рухатися стопами своїх політичних попередників. Політики із "Зе-списку" так само закликають до бойкотів та заборон, ділять українців на своїх і чужих, "ворогів" та "патріотів". Це неприпустимі речі", – підкреслив Павленко.

Що ж стосується подібних висловлювань, то хочу закликати представників різних політичних сил – не робити цього, щоб потім "не позичати в Сірка очі".

"Єдина можливість вирватися із пастки нескінченної війни, конфліктів, злиднів та економічної розрухи — це припинити ділити українських громадян. Гарантувати людям їхні конституційні права. Поважати іншу точку зору. Україні потрібен мораторій на дії та рішення, що розколюють країну. Це програмна позиція "Опозтційної платформи - За життя". І я щиро вірю, що Україна стане цивілізованою, демократичною та правовою державою", – резюмував Юрій Павленко.