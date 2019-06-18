Чернігівець в списку "Слуги народу" виявився учасником Антимайдану, – ЗМІ

Місцевий активіст Чернігова Сергій Гривко, який на позачергових парламентських виборах потрапив до списку партії "Слуга народу" під №114, під час протестів на Євромайдане в 2014 році був на боці "регіоналів".

Про це повідомив відомий чернігівський журналіст, головний редактор видання "Сіверщина" Василь Чепурний, пише Hubs.

За інформацією журналістів, Гривко також балотувався до Чернігівської міської ради від партії "Наш край". "Сергію Гривко 33 роки, позапартійний, закінчив Чернігівський національний технологічний університет. Він член молодіжної ради при Чернігівській міськраді. Балотувався до Чернігівської міськради від партії "Наш край" у 2015 році по округу №41, був консультантом Чернігівської міської організації політичної партії "Наш Край", – написав Василь Чепурний.

Журналіст опублікував фото Сергія Гривка під час подій на Євромайдане у 2014 році з підписом: "На фото: на Майдані Сергій Гривко був на боці "регіоналів". І вдавав журналіста...".

Сам Гривко своє потрапляння до виборчого списку партії "Слуга народу" пояснив так: "Я заповнював анкету, записував відеорезюме та відеозвернення".

Як писали журналісти, Гривко "...займався молоддю "Нашого краю", підтримкою фракції у міськраді та виборами в ОТГ Чернігівщини". При цьому, за їхніми даними, він став волонтером "Зе-команди" ще на президентських виборах: "Багаторічна робота на Валерія Давиденка і ось сплив волонтером у "Зе-команді". А заробляти на життя де – ходити по-старому до офісу "Нашого краю"?".

Як писал Hubs, за інформацією чернігівського активіста Олега Скварского, партію "Наш край" на Чернігівщині контролює народний депутат від БПП Валерій Давиденко. Він працював першим заступником побіжного міністра АПК Миколи Присяжнюка в уряді Азарова, а "в 2014 році "засіяв" сільський округ на Чернігівщині і став нардепом". Присяжнюк виступає фігурантом кримінальної виробництва, ховається за межами України (ймовірно у Росії), оголошений у розшук МВС України.

За інформацією ЗМІ, партія "Слуга народу" після опублікування виборчих списків по багатомандатному та одномандатному округах вже потрапила в низку скандалів. Після чого деякі із заявлених кандидатів відмовилися від участі у виборах.