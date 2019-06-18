Курс гривні буде стабільним в 2019 році, – експерт фондового ринку

Незважаючи на негативний інформаційний шум, який знизив курс гривні на 4%, фактори, що впливають на національну валюту в цьому році, більш сприятливі, ніж в минулому, - вважає Юрій Бажинов, керуючий активами ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".

"Перш за все, хочеться відзначити динаміку "Єдиного казначейського рахунку" (далі ЄКР) яка виглядає сильнішою по відношенню до 2018 р., при цьому, пікові травневі виплати за державним боргом вже пройдені. Це говорить про те, що уряду вистачає фінансових ресурсів платити як по зовнішнім, так і внутрішнім боргах - і в той же час тримати на ЄКР досить високі залишки по відношенню до минулого року", - заявив експерт.

Крім цього, нерезиденти активно купують облігації внутрішньої позики, номіновані у гривні - в країну приходить валюта. Як правило, політична турбулентність створює додаткові ризики для нерезидентів, але навіть президентські вибори не вплинули негативно на тенденцію.

Через напруженість між США і Китаєм, прогнози щодо зростання світової економіки істотно знизилися, що призвело до зниження цін на промислові метали і деякі зернобобові культури. На щастя для нас, поки що, негативні наслідки цієї війни обходять Україну стороною. На думку, експерта "Фрідом Фінанс Україна", ціни на наші ключові експортні товари на світових ринках - сприятливі.

Ціни на руду та кукурудзу рекордно зросли в цьому році на форс-мажорних обставинах, які не були пов'язані з торговельною війною.

Аварія на дамбі в Брумадіню (Бразилія), яка сталася 25 січня 2019 року стала причиною призупинення видобутку руди на 11 підприємствах компанії Vale. Компанія володіє одним з найбільших родовищ залізної руди в світі і вже заявила, що зможе вийти на колишні обсяги видобутку тільки через 2-3 роки. Ціни на залізну руду, відповідно, підскочили до 4-річного максимуму - 98,59 доларів за тонну.

Погодні умови, а саме, катастрофічне збільшення кількості опадів в кінці травня та на початку червня в США, привели до того, що американські фермери можуть зіткнулися з найгіршими кліматичними умовами для посіву кукурудзи в сучасній історії. У той же час, Департамент сільського господарства США (USDA) повідомляє про те, що урожай кукурудзи в Україні в 2019-2020 МР може скласти 33 мільйони тон. Це на 7,8% нижче, ніж в 2018-2019 МР, проте експорт зернових зріс з 1,6 млрд доларів до 2,44 млрд доларів в 1-у кварталі 2019 році по відношенню до аналогічного періоду минулого року.

Підсумовуючи всі вище перелічені фактори, можна зробити висновок - тимчасовий негативний фон для гривні не є вирішальним для її ціноутворення. "Кон'юнктура, яка склалася навколо національної валюти, і обставини, які впливають на неї, куди вигідніші сьогодні, ніж рік тому", - вважає Юрій Бажинов, керуючий активами ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".

ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" - професійний учасник фондового ринку України: торговець цінними паперами та депозитарна установа, частина холдингу Freedom Holding Corp (США), брокери якого, дають клієнтам доступ до світових фінансових ринків. Акції холдингу лістінговані на біржі OTС QX Best Market в США (тікер FRHC). Компанія входить в ТОП-5 торговців на фондовому ринку України. На початок 2019 року має 12 філій по Україні, штат більше 100 чоловік.