"Нафтогаз" викотив ОСББ вимоги заплатити за невикористаний газ за принципом "бери або плати"

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "ЖК "Тріумф" (Харків) отримало вимогу від АТ "НАК "Нафтогаз Україна" з вимогою оплатити газ, який ОСББ попередньо замовляла, але не спожило взагалі. Про це свідчить акт-претензія від "Нафтогазу", копія якої є в розпорядженні "Наших грошей".

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Держкомпанія вимагає у ОСББ 11 тис грн за неспожиті в березні 4 тис кубометрів газу. ОСББ за договором від жовтня 2018 року замовляло на опалювальний сезон 40 тис кубометрів газу. Однак за підсумками березня 2019 року фактично було спожито лише 36 тис кубометрів, що на 5% менше від замовлення. Саме на цю різницю неспожитого газу "Нафтогаз" і виставив вимогу оплатити 11 тис грн з розрахунку 7 482 грн за тисячу кубометрів. Ці кошти "Нафтогаз" в акті називає "відшкодуванням збитків".

"Нафтогаз" провів розрахунок "збитків" на підставі договору з ОСББ та пункту 1 розділу VI Правил постачання газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2496.

У цьому пункті йдеться про відшкодування збитків споживачем, не є побутовим:

"Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний обсяг (об'єм) споживання природного газу, закуплений постачальником за договором поставки природного газу, буде менше підтвердженого обсягу природного газу (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленої споживачем), постачальник має право вимагати від споживача відшкодування збитків у розмірі не більше подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості недовикористаного об'єму газу за звітний період".

За даними "Наших грошей", ситуація з харківським "ЖК "Тріумф" не є одиничною і зараз "Нафтогаз" виставляє претензії з приводу "відшкодування шкоди" іншим ОСББ, що не спожили весь замовлений газ через більш раннє закінчення опалювального сезону у зв'язку з теплою погодою.

Нагадаємо, раніше аналогічний принцип "бери або плати" (Take-or-Pay) застосовував російський "Газпром" по відношенню до "Нафтогазу України". За цим принципом Україна була зобов'язана купувати весь обсяг газу, зазначеного в контракті, інакше штраф. Глава "Нафтогазу України" Андрій Коболєв називав цей контракт кабальним. У 2017 році Стокгольмський суд арбітраж відхилив вимоги "Газпрому" на суму $56 млрд за пукнту "бери або плати".