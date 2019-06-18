Анатолій Могильов презентував першу п'ятірку списку партії "Незалежність"

18 червня 2019 року партія "Незалежність" презентувала першу п'ятірку свого передвиборчого списку. Лідер партії Анатолій Могильов підкреслив, що мова йде про команду професіоналів, які об'єдналися в партію "Незалежність", щоб зупинити розвал правоохоронної системи, фактично знищеної попередньою владою.

За його словами, в результаті так званої люстрації - явної та прихованої - з державних і правоохоронних органів були звільнені тисячі, справжніх професіоналів, а рядові співробітники і офіцери МВС стали об'єктом справжнього цькування лише за те, що виконували накази.

"Справа нашої честі, справа нашого боргу перед Україною - повернути у владу професіоналізм, а громадянам почуття безпеки. Ми об'єднуємо правоохоронців. Ми йдемо в парламент, щоб встановити в країні мир і порядок, захистити людей в погонах - для цього потрібна кропітка законодавча робота", - сказав політик у своєму виступі.

Одним з основних напрямків діяльності партії "Незалежність" є відновлення соціальної справедливості, - наголосила майор міліції, заступник голови ГО "Організація ветеранів Центрального Апарату МВС України", третій номер списку Тетяна Зюбанова.

Вона запевнила, що після приходу до ВРУ, представники партії ініціюють зміни до Закону України 2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Це дозволить відновити гарантії гідної державної підтримки правоохоронців і військовослужбовців, захистити їх соціальні права з дотриманням принципу рівності і єдиного підходу до визначення грошового забезпечення, як при призначенні пенсій, так і при перерахунку пенсій.

За словами Тетяни Зюбанової, пропонується повернути максимальний розмір пенсій за вислугу років - до 90 відсотків.

У свою чергу, генерал-лейтенант міліції, віце-президент Всесвітнього конгресу юристів України Василь Фаринник повідомив, що одним із першочергових завдань партії є повернення справжніх професіоналів на службу державі.

"Партія "Незалежність" йде до Верховної Ради, щоб досвідчені фахівці повернулися до правоохоронних органів, з яких вони були видавлені горе- реформаторами: ми знаємо - як повернути ефективність правоохоронної системи. І у Верховній Раді України прийматимемо закони, напрацьовані справжніми професіоналами - тими, хто має досвід оперативної та розшукової роботи", - зазначив Василь Фаринник.

Лідер партії Анатолій Могильов привітав першу п'ятірку "Незалежності" і висловив упевненість, що його колеги в парламенті відстоюватимуть принципи і прагнення, які підтримує переважна більшість українців.

"Ми впевнені, що партія "Незалежність" буде представлена в новій Верховній Раді, що дозволить виконати нашу передвиборчу програму. Україні потрібні досвід і знання. Ми - люди честі і присяги: ми наведемо в країні порядок", - резюмував Анатолій Могильов.