"Укрзалізниця" щорічно дотує олігархів на 40 млрд, а існуючі дороги стриножують економіку, - Кава

Якщо не збавляти нинішні темпи будівництва і не влазити у дороговартісні проекти на кшталт Нової кільцевої довкола Києва, то років через 5-6 ми будемо їздити нормальними європейськими дорогами. Таку думку висловив радник голови "Укравтодору" Олександр Кава в інтерв'ю газеті "Голос України". Він переконаний, що муніципальному транспорту необхідно навідріз відмовитися від африканської концепції маршруток. І заявляє, що "Укрзалізниця" взагалі ризикує дійти до банкрутства, якщо і надалі буде спонсорувати олігархів пільговими тарифами.

"Можу навести конкретні цифри. Понад 80%, а це майже 38 тисяч кілометрів доріг державного значення, експлуатуються з простроченими капітальними ремонтами. На деяких асфальту вже нема взагалі. Ямковий ремонт ситуації не рятує, латки витримують сезон-два. Тому дорогам необхідний капітальний ремонт.

З іншого боку, у 2018 році нами капітально відремонтовано півтори тисячі кілометрів доріг державного значення. Щоб зрозуміти багато це чи мало, варто згадати, що у минулі роки по всій країні капітально ремонтували всього лише 100-150 кілометрів доріг. В цілому в Україні є 46 тисяч кілометрів доріг державного значення. Асфальтне покриття тримається між капремонтами приблизно 10-15 років. Тобто щоби не допускати експлуатації доріг з простроченими ремонтами, нам необхідно капітально ремонтувати по 3-4 тисячі кілометрів полотна кожен рік. І вже через 10 років всі державні дороги можуть стати сучасними і якісними. Якщо не збавляти темпу проведення капітальних ремонтів, то вже через 5-6 років значна частина державних доріг дійсно буде у нормативному стані.

У цьому році зробимо більше, ніж у минулому. Є системні рішення, прийнято закон "Про дорожній фонд", який забезпечив цільове фінансування ремонту доріг. У 2018 році 50% доходів від автомобільних акцизів та акцизів на пальне пішло на дороги. Вже у цьому - 75%. А починаючи з наступного, вийдемо на 100%. Тобто, з кожним роком зростають як об'єми фінасування, так і обсяги робіт", - заявив Олександр Кава.

За його словами, вже готується будівництво автобану Львів-Мукачеве з розгалуженням до кордонів з Угорщиною та Словаччиною. Перший відтинок від кордону з Угорщиною до Мукачеве вже на завершальному етапі проектування. Йде напрацювання оптимальної траси цього автобану через Карпати. Одночасно працюємо над розвитком мережі швидкісних доріг, таких як М-03 Київ – Полтава – Харків та Н-31 Дніпро – Решетилівка. Підвищуємо їх параметри до категорії швидкісних шосе з двома проїзними частинами у дві смуги кожна.

На різних етапах перебувають і роботи по проектах швидкісних шосе Рівне-Львів, Одеса-Миколаїв-Херсон, Житомир-Вінниця, Львів-Тернопіль, Дніпро-Кривий Ріг та Хмельницький-Вінниця.

"Коли ми зі Славомиром Новаком прийшли в "Укравтодор", там переважно займалися лише поточними справами, у роботі не було жодного нового проекту. Хіба що за винятком кволого будівництва моста через Дніпро у Запоріжжі, причому, з великими проблемами у проектній документації. А ще мусувався грандіозний проект щодо Нової кільцевої дороги навкруг Києва, яка через свою дорожнечу навряд чи буде актуальною раніше, ніж через 20-30 років", - зазначив посадовець

На запитання журналіста, чи не виникне у подальшому ситуація, коли нова влада з тих чи інших причин захоче переорієнтувати кошти з ремонту доріг на більш невідкладні на її думку напрямки, Олександр Кава сказав таке.

"Спокуси були і будуть. Навіть у Державному бюджеті на 2019 рік Мінфін намагався забрати кошти, які за законом були закладені на будівництво та ремонт доріг. Всі критикують "Укравтодор", але чомусь при цьому вважають, що держагентство повинно будувати дороги без грошей та інших ресурсів. За рахунок чого? Якщо всі автомобільні і паливні акцизи спрямувати за цільовим призначенням, в Україні дуже швидко будуть відмінні дороги. Зрозуміло, при цьому грамотного управління наявними ресурсами ніхто не відміняв", - підкреслив він.