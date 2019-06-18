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18 червня 2019, вівторок, 12:54 11
Європа 2019-06-18T13:15:19+03:00
Українські Новини
Екс-президента УЄФА Платіні заарештували за підозрою в корупції, - ЗМІ

Екс-президента УЄФА Платіні заарештували за підозрою в корупції, - ЗМІ

Мішель Платіні: fifa.com
Мішель Платіні: fifa.com

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні, який зі скандалом покинув свою посаду, був узятий під варту сьогодні, 18 червня. Про це повідомляє mediapart.fr.

Екс-президента УЄФА затримали в рамках розслідування корупції за надання права Катару провести Чемпіонат світу з футболу в 2022 році.

Платіні був поміщений в приміщення Управління антикорупційної судової поліції (OCLCIFF) Нантера. Нагадаємо, раніше керівництво Катару таємно заплатило ФІФА 880 мільйонів доларів за право проведення Чемпіонату світу з футболу в 2022 році.

Раніше Блаттер перерахував на ім'я Платіні 2 млн доларів з коштів ФІФА, переказ нібито був зроблений за виконання робіт у період січень 1999 - червень 2002 рр.

Платіні і Блаттер стверджували, що перекази були зроблені абсолютно законно, і відкидали всі звинувачення. Чемпіонат світу з футболу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.
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