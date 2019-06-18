Журналіст Кіпіані закликає "людей в погонах" підкинути Медведчуку пакетик з наркотиками, як це зробили росіяни спецслужби в справі журналіста Голунова

Журналіст Вахтанг Кіпіані закликав співробітників спецслужб до протиправних дій проти одного з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука. Про це репортер написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Приводом для такої заяви, швидше за все, стало придбання на минулому тижні депутатом від "Опозиційного блоку" Тарасом Козаком телеканалу ZIK, з яким співпрацював Кіпіані.

"Проблема не тільки в тому, що медведчуки купують телеканали, а в тому, що в них є на це гроші. І жоден з десятка антикорупційних, правоохоронних і силових органів не має претензій до громадянина, який під час війни літає на зустрічі до президента держави-убивці, який разом з дружиною має нафтові родовища у РФ і який має привілейовані позиції у газовому бізнесі в Україні. Сотні тисяч людей у погонах, а патрона чи пакетик з білою синтетичною речовиною підкинути нема кому. І, якщо без жартів, нема кому дослідити як фінансуються його телебудки. І дати їм по голові. Не СБУ у нас, а товариство шанувальників Махатми Ганді.", - написав у соцмережі Вахтанг Кіпіані.

Таким постом репортер фактично закликав вітчизняних силовиків піти шляхом російських слідчих органів, які осоромилися з веденням справи проти журналіста видання "Медуза" Івана Голунова. Скандал в РФ розгорівся до такого ступеня, що в нього втрутився навіть президент Путін і звільнив осоромившися поліцейських.