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18 червня 2019, вівторок, 12:05 299
Економіка 2019-06-18T13:15:03+03:00
Українські Новини
Кількість дозволів на концентрацію бізнесів скоротилася вдвічі, - глава АМКУ

Кількість дозволів на концентрацію бізнесів скоротилася вдвічі, - глава АМКУ

Найбільш часто бізнес стикається з антимонопольним комітетом саме в питанні контролю економічної концентрації. Тобто, коли великі компанії, або середні компанії, передають активи. І якщо частка на відповідних ринках цих компаній є суттєвою, то вони повинні звертатися за дозволом до Антимонопольного комітету, розповів в інтерв'ю 112.ua голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв.

При цьому, згідно даних Терентьєва, кількість дозволів на концентрацію бізнесів скоротилася вдвічі.

"Ми змінили так звані порогові показники. Тобто кількість дозволів на концентрацію, яку Антимонопольний комітет видавав ще в 2014-2015 роках, була вищою, ніж тисяча. Зараз таких дозволів близько п'ятисот, тобто їх кількість майже в два рази зменшилася", - заявив Терентьєв.

За словами Терентьєва, уникнути корупційних проявів та зменшити кількість видаваних дозволів вдалося, крім зниження порогу кількості дозволів, цілим рядом інших кроків.

 

"Ми ввели інститути офіційних консультацій. Ми створили відкриту, публічну гарячу лінію, де кожен заявник може звертатися до департаменту концентрації і, відповідно, хід цих звернень, він може ззовні контролюватися. І безліч інших маленьких, але істотних поліпшень, які в сукупності роблять цей процес прозорим і передбачуваним", - розповів глава АМКУ. 

При цьому, головним чинником, який зменшує корупційні ризики, Терентьєв назвав прозорість і системність.

"Наприклад, коли по кожному секторі ми оцінюємо поточний стан ситуації з конкуренцією, поточний стан проблем, і ми публічно заявляємо про те, що ці проблеми є. Потім по основній проблематиці починаються розслідування або починаються інші дії щодо так званого адвокатування конкуренції. Відповідно ця прозорість і постійний діалог з бізнес-колами, з інститутами громадянського суспільства, фактично і є головним чинником", - сказав глава АМКУ.

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