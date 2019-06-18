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18 червня 2019, вівторок, 11:39 371 Фото
Політика 2019-06-18T13:30:03+03:00
Українські Новини
Кличко просить очевидців дати свідчення проти автохама, котрий заїхав на пішохідний міст

Кличко просить очевидців дати свідчення проти автохама, котрий заїхав на пішохідний міст

Мер Києва Віталій Кличко подякував небайдужим киянам, котрі допомогли знайти водія, що заїхав на новий пішохідно-велосипедний міст, та закликав очевидців дати поліції свідчення стосовно інциденту. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі! Щодо дикунів на авто, які "додумалися" заїхати на ньому на наш пішохідний міст. Дякую всім небайдужим киянам, користувачам мережі, хто відреагував і допомагав виявити цих "любителів прекрасного". Я відразу переслав фото, звернувся до Патрульної поліції Києва. Правоохоронці вже встановили особу власника авто та місце його фактичного перебування, а також – де наразі є автомобіль", – написав мер столиці.

Також він повідомив, що патрульні продовжують шукати очевидців цього інциденту.

"Наразі патрульні встановлюють усіх осіб, які могли бути очевидцями правопорушення, та просять звернутись на службу 102, аби допомогти своїми поясненнями притягнути порушника до відповідальності. Дякую патрульним поліцейським! Дякую небайдужим киянам! Це – наше місто, і нам про нього дбати!" – резюмував Віталій Кличко.

Нагадаємо, 17 червня в інтернеті поширили фото автомобіля "Мерседес", котрий заїхав на новий пішохідно-велосипедний міст в центрі столиці. Факт такого брутального поводження з об’єктом, котрий вже встигли полюбити кияни та гості міста, викликав надзвичайне обурення жителів столиці.

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