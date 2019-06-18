"Укртрансгаз" заявляє про надзвичайну ситуацію державного рівня

У зв'язку з дефіцитом коштів "Укртрансгаз" не має можливості вчасно розраховуватися за контрактами закупівель газу для власних виробничо-технологічних потреб. Заборгованість компанії за березень-квітень перед постачальниками паливного газу становить 4,1 млрд грн. Як наслідок, деякі постачальники відмовляються надалі передавати певні чинними контрактами обсяги газу. Залишкових обсягів газу, які були закуплені за попередніми договорами, достатньо для забезпечення роботи ГТС тільки до 24 червня. Про це повідомили в прес-службі компанії.

"Укртрансгаз" веде переговори з НКРЭКУ для негайного виправлення ситуації. Компанія ініціювала переговори з кредиторами, включаючи НАК "Нафтогаз України" про реструктуризацію заборгованості. Про ситуацію проінформовано Рада національної безпеки і оборони України.

Критичний стан Оператора ГТС викликано рядом факторів, про що протягом 2018 і 2019 рр. керівництво "Укртрансгазу" постійно інформувало регулятора.

У першу чергу, фінансову ситуацію "Укртрансгазу" з кожним місяцем погіршують економічно необґрунтовані тимчасові тарифи для Оператора ГТС, які були прийняті НКРЭКУ в кінці 2018 року.

По-друге, досі не врегульована проблема несанкціонованого відбору газу з газотранспортної системи, яка дала можливість учасникам ринку в період з 2016 по лютий 2019 року накопичити понад 38 млрд грн боргу перед Укртрансгазом за послуги балансування. Після переходу газового ринку України на добове балансування з 1 березня 2019 року ситуація суттєво не змінилася: оператори ГРМ продовжують незаконно відбирати газ з ГТС, в тому числі для власних виробничо-технологічних витрат, і не розраховуватися. За період березня-квітня 2019 року заборгованість операторів ГРС зросла ще на 2,5 млрд грн.

Як повідомляли Українські Новини, вузол боргів на ринку газу веде до його колапсу.

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