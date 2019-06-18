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18 червня 2019, вівторок, 09:55 380
Вибори 2019-06-18T13:15:04+03:00
Українські Новини
Об’єднання націоналістів суттєво підвищує шанси "Свободи" на проходження до ВРУ, – політолог

Об’єднання націоналістів суттєво підвищує шанси "Свободи" на проходження до ВРУ, – політолог

Об’єднання всіх націоналістичних сил у єдиний виборчий список ВО "Свобода" суттєво підвищує їхні шанси на проходження до Верховної Ради. Про це в ефірі "Українського радіо" сказав політолог Петро Олещук, інформує портал vgolos.com.ua.

"Об’єднання підвищує їхні шанси на проходження до Верховної Ради, це дає змогу мобілізувати виборця і привести його на виборчі дільниці. Я розцінюю їхні шанси як досить непогані. По-перше, в них немає серйозного конкурента в їхній електоральній ніші. Це означає, що вони зможуть мобілізувати весь націоналістичний електорат, який почав розчаровуватися в різноманітних політичних проєктах. По-друге, загальна явка на парламентських виборах буде невисокою. А виборець націоналістів завжди послідовний і приходить на вибори. Тим більше, що зараз націоналісти реалізували запит свого виборця у контексті п‘ятірки і в контексті об’єднання", – додав Петро Олещук.

Нагадаємо, ВО "Свобода", Національний корпус, Правий сектор, Українська добровольча армія, ОУН та Конгрес українських націоналістів ідуть на вибори до Верховної Ради спільним списком.

Очолить похід націоналістів лідер "Свободи" Олег Тягнибок. Також до першої п’ятірки націоналістів увійшли лідер Національного корпусу Андрій Білецький, командир Української добровольчої армії Дмитро Ярош, голова Правого сектору Андрій Тарасенко та віце-спікер Верховної Ради України VII скликання Руслан Кошулинський. Відповідне рішення ухвалив з’їзд ВО "Свобода" 9 червня 2019 року.

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