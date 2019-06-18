Віруючі УПЦ з Тернопільської області звернулися до Президента України з проханням захистити їх від свавілля місцевої влади

Віруючі УПЦ з Тернопільської області звернулися до Президента України з проханням захистити їх від свавілля мі

Вірні Української Православної Церкви з села Стінка Тернопільської області звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням захистити їх від церковних рейдерів, дотримати їх фундаментальне право на свободу віросповідання і гарантувати верховенство закону. Про це повідомляє портал podrobnosti.ua.

"Вельмишановний Президент України Володимир Олександрович, - сказав у відеозверненні ієрей Василь Мойсюк. - Сьогодні релігійна громада храму Різдва Богородиці Української Православної Церкви звертається до Вас за особливою допомогою. Органи місцевого самоврядування сільського, районного та обласної рад, об'єднавшись з проживаючими в селі представниками ПЦУ і інших конфесій, зокрема греко-католицькою громадою, позбавили нас можливості ходити і молитися в нашому храмі".

Священик підкреслив, що він і репрезентована ним громада є патріотами України і бажають, щоб в державі був мир і спокій, а також дотримувався закон.

"Ми хочемо жити в правовій державі, і щоб закон виконувався не тільки по відношенню до нас, але і виконувався усіма громадянами України, а також усіма релігійними організаціями", - підсумував клірик УПЦ.

Відзначимо, що 31 січня 2019 року було проведено збори мешканців села Стінка, на яких було прийнято неправомірне рішення про перехід релігійної громади УПЦ в ПЦУ. Зокрема, одним з порушень стало те, що за відповідне рішення проголосували представники інших конфесій, які проживають в зазначеному населеному пункті.