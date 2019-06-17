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17 червня 2019, понеділок, 22:09 9
Силові структури 2019-06-17T22:15:07+03:00
Українські Новини
У Чорному морі почали розміновувати міноносець часів Другої Світової війни

У Чорному морі почали розміновувати міноносець часів Другої Світової війни

Рятувальники почали роботи з розмінування радянського ескадреного міноносця "Фрунзе", затонулого під час Другої світової війни в Чорному морі. Про це повідомляє управління ДСНС в Херсонській області.

"15 червня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення обласного Держнс розпочаті роботи по розмінуванню ескадреного міноносця "Фрунзе". Судно з боєприпасами затонуло в часи Другої світової війни в Чорному морі в районі Тендрівської коси", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в неділю, 16 червня, піротехнічна група знищила 35 одиниць снарядів. А всього з початку робіт з розмінування судна був піднятий на поверхню та знищено 37 артилерійських снарядів різних калібрів, а саме АС-45 – 20 од., АС-102 – сім одиниць, АС-76 – 10 одиниць і гранати РГ-42 в кількості 25 штук.

Як повідомляли Українські Новини, в акваторії Київського водосховища підірвали 2 авіабомби Другої світової війни.

Раніше у Києві "замінували" станцію метро "Дарниця".

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