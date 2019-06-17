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17 червня 2019, понеділок, 21:35 10
Суспільство 2019-06-17T21:56:58+03:00
Українські Новини
У Дніпропетровській області сталася велика лісова пожежа

У Дніпропетровській області сталася велика лісова пожежа

5 га лісового масиву згоріло в Дніпропетровській області

Близько 5 га лісового масиву в понеділок згоріло в Павлоградському районі Дніпропетровської області.

Про це Українським Новинам повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Повідомляється, що станом на 17:00 рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

Загроза для жителів населених пунктів відсутня.

Для ліквідації пожежі було залучено 20 осіб та 5 одиниць пожежної техніки.

Причина загоряння встановлюється правоохоронними органами.

Як повідомляли Українські Новини, на Закарпатті двічі за один день горіла знаменита "Долина нарцисів".

Також у Чорнобильській зоні відчуження горіли будинки, пожежу гасили вертольотом та літаком, а масштабна пожежа в лісі в Одеській області гасили за допомогою авіації.

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