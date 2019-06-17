У Дніпропетровській області сталася велика лісова пожежа

5 га лісового масиву згоріло в Дніпропетровській області\r\nБлизько 5 га лісового масиву в понеділок згоріло в Павлоградському районі Дніпропетровської області.\r\nПро це Українським Новинам повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.\r\nПовідомляється, що станом на 17:00 рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.\r\nЗагроза для жителів населених пунктів відсутня.\r\nДля ліквідації пожежі було залучено 20 осіб та 5 одиниць пожежної техніки.\r\nПричина загоряння встановлюється правоохоронними органами.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Закарпатті двічі за один день горіла знаменита "Долина нарцисів".\r\nТакож у Чорнобильській зоні відчуження горіли будинки, пожежу гасили вертольотом та літаком, а масштабна пожежа в лісі в Одеській області гасили за допомогою авіації.