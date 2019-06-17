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17 червня 2019, понеділок, 19:43 11
Зовнішня політика 2019-06-17T19:51:38+03:00
Українські Новини
Підстав для повернення Росії в ПАРЄ немає, - Зеленський

Підстав для повернення Росії в ПАРЄ немає, - Зеленський

Зеленський у Франції. Фото: АПУ
Зеленський у Франції. Фото: АПУ

Президент Володимир Зеленський заявляє, що підстав для повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) на сьогодні немає.

Про це він повідомив під час спільної прес-конференції з Президентом Франції Еммануелем Макроном, передають Українські Новини.

"Росія поки не виконала нічого, що мала виконати. На мою думку, ми не можемо говорити про зняття санкцій, поки Україна не повернула повністю наш суверенітет. І санкції захищають суверенітет України. Для повернення Росії в ПАРЄ немає нічого під цим", - сказав Зеленський.

Також він зазначив, що санкційний тиск на Росію є єдиним ключем до миру в Україні і попросив Макрона зберегти його.

Зеленський наголосив, що він не готовий до діалогу з сепаратистами.

Крім того, він висловив надію на виконання Росією рішення Міжнародного трибуналу з морського права, який 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських корабля і 24 членів їх екіпажів.

"Росія має виконати рішення Міжнародного трибуналу і повернути 24 моряків. Я в це вірю", - сказав Президент.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ПАРЄ збирала екстрені дебати про можливість повернення росіян в асамблею.

У ЗМІ також з'явилася інформація, що Німеччина неофіційно домагається в Європі зняття санкцій з Росії.

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