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17 червня 2019, понеділок, 19:09 65
Події 2019-06-17T19:19:22+03:00
Українські Новини
В Одеській області п'ятий день шукають 11-річну дівчинку

В Одеській області п'ятий день шукають 11-річну дівчинку

Даша Лук'яненко. Фото: Нацполиция
Даша Лук'яненко. Фото: Нацполиция

Поліція продовжує шукати 11-річну Дашу Лук'яненко з села Іванівка, яка пропала 13 червня. У пошуках допомагають понад 200 волонтерів з Одеси.

Зникнення дівчинки вже обросло чутками, які поширюються у соціальних мережах: одні кажуть, що чули крик, інші пишуть, що собаки втрачають слід, а це означає, що дитину вкрали на машині. Як розповіла "Пушкінській" координатор пошуків з громадської організації "Кращі люди" Олена, ці версії не підтверджуються.

"Чутки про машину і крики поки не підтверджуються. Пішли домисли і це все обросло сніговим комом одне на одне. За фактом, дівчинка зникла на ділянці дороги, де ніхто нічого не бачив і не чув", - зазначає Олена.

Даша Лук'яненко. Фото: НацполицияДаша Лук'яненко. Фото: Нацполиция

За її словами, вчора пошуки були припинені у зв'язку з настанням ночі, але сьогодні вранці відновилися.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Нацполиции В'ячеслав Аброськін, дівчинка зникла між 13:41 14:24. Останній раз її бачили неподалік місцевого ринку. Поліція підозрює, що дитина стала об'єктом злочину.

Даша Лук'яненко. Фото: НацполицияДаша Лук'яненко. Фото: Нацполиция

До пошуку Даші Лук'яненко підключилися пілоти місцевого аероклубу і водолази. За фактом зникнення дівчинки розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України "умисне вбивство, вчинене за обтяжуючих обставинах". Слідство вилучає відео з камер спостереження, розташованих у районі пошуків дитини, проводяться обшуки і опитування. Пошуковою операцією керує особисто глава облполиции Олег Бех.

Як повідомляли Українські Новини, за викрадення, примус і експлуатацію людини будуть саджати до 8 років.

Раніше у Києві невідомі вирвали з рук батьків 4-річну дитину.

Пізніше викрадену в Києві дитини знайшли: викрадачем виявився батько.

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