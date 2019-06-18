Чемпіонський тріумф української молодіжної футбольної збірної – втілена мрія усіх вболівальників, - Костюченко

"Керівництво Української асоціації футболу не тільки вірило у вдалий виступ нашої молодіжної футбольної збірної на першості світу для гравців U-20 в Польщі, але й всіляко сприяло тріумфу нашої команди". Про це в коментарі Українським Новинам розповів перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко під час урочистої зустрічі наших чемпіонів світу в Будинку футболу після повернення команди з турніру в Польщі.

- Від самого початку підготовки до Чемпіонату світу в Польщі, команда під керівництвом Олександра Петракова була забезпечена всім необхідним – від екіпіювання до найсучаснішого медико-діагностичного обладнання. А сам підготовчий процес: збори та товариські ігри, були організовані таким чином, щоб наша команда в теорії і на практиці познайомилася з манерою гри команд з різних континентів, - констатував Вадим Костюченко.

Костюченко також підкреслив, що керівництво УАФ було впевнено в тому, що наша команда тріумфує в фіналі проти команди Республіки Корея. А тому президент УАФ Андрій Павелко після ігор Національної збірної спеціально організував чартерний рейс, щоб повернути в табір молодіжної збірної воротаря Андрія Луніна. А співробітники УАФ спеціально готували урочисту зустріч для майбутніх чемпіонів: від моменту прильоту до Києва, спеціально брендовного чемпіонського автобуса аж до урочистої зустрічі в Будинку футболу.

"Ми вдячні батькам, першим тренерам, нинішнім наставникам, керівництву футбольних клубів, уболівальникам, журналістам, всім хто допомагав і вірив в команду Петракова. Це спільна перемога футбольної України!", - резюмував Вадим Костюченку.

Своєю чергою, президент УАФ Андрій Павелко звертаючись до футболістів і тренерів Чемпіонів світу зазначив, що ця команда золотими літерами вписала свої імена в історію українського футболу. А це їхнє досягнення стане справжнім маяком для майбутніх поколінь українських футболістів.

"Це - велика, історична перемога! Хочу побажати вам, щоб це був перший крок до майбутньої перемоги на чемпіонаті світу серед національних збірних. Адже кожен гравець мріє стати чемпіоном світу", - заявив президент УАФ.

Видатний успіх нашої футбольної збірної U-20 був вшанований і на державному рівні. Всі гравці отримали почесні звання заслужених майстрів спорту України міжнародного класу.