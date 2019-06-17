Україна отримає від США медичну гумдопомогу для військових і дітей

Медичний гуманітарний вантаж, який направлять в чотири медичних заклади військового та дитячого напрямків, відправили з США в Україну.

Про це повідомили в посольстві України в США.

"В Україну відправлені два 40-футових контейнера медичного гуманітарного вантажу. Медичне обладнання буде направлено в медустанови України військового та дитячого напрямків: Військово-медичний клінічний центр профпатології особового складу ЗСУ (р. Ірпінь), дитяче взуття клінічну лікарню "Охматдит" (р. Львів), Дитячу лікарню Житомира та Житомирського реабілітаційний центр братів Кузьміних", - йдеться в повідомленні.

Медична гумпомощь Україні. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Як повідомляли Українські Новини, Україна планує масштабну закупівлю зброї з США і країн НАТО.

У Держдепі США вирішили виділити ВМС України $10 млн за агресії РФ у Керченській протоці.

Також Україна може отримати 250 млн доларів на оборону від США.