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17 червня 2019, понеділок, 10:55 11
Зовнішня політика 2019-06-17T12:30:01+03:00
Українські Новини
Україна отримає від США медичну гумдопомогу для військових і дітей

Україна отримає від США медичну гумдопомогу для військових і дітей

Медична гумпомощь Україні. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Медична гумпомощь Україні. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Медичний гуманітарний вантаж, який направлять в чотири медичних заклади військового та дитячого напрямків, відправили з США в Україну.

Про це повідомили в посольстві України в США.

"В Україну відправлені два 40-футових контейнера медичного гуманітарного вантажу. Медичне обладнання буде направлено в медустанови України військового та дитячого напрямків: Військово-медичний клінічний центр профпатології особового складу ЗСУ (р. Ірпінь), дитяче взуття клінічну лікарню "Охматдит" (р. Львів), Дитячу лікарню Житомира та Житомирського реабілітаційний центр братів Кузьміних", - йдеться в повідомленні.

Медична гумпомощь Україні. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usaМедична гумпомощь Україні. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Як повідомляли Українські Новини, Україна планує масштабну закупівлю зброї з США і країн НАТО.

У Держдепі США вирішили виділити ВМС України $10 млн за агресії РФ у Керченській протоці.

Також Україна може отримати 250 млн доларів на оборону від США.

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