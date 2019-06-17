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17 червня 2019, понеділок, 10:11 30
Події 2019-06-17T10:39:15+03:00
Українські Новини
67 населених пунктів знеструмлено через негоду у Львівській області

67 населених пунктів знеструмлено через негоду у Львівській області

Негода. Фото: facebook.com/ya.vitek.ya
Негода. Фото: facebook.com/ya.vitek.ya

67 населених пунктів знеструмлені станом на 10:00 17 червня із-за сильного вітру, дощу і грози у Львівській області.

Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Ведуться роботи по відновленню енергопостачання.

До ремонтних робіт залучено бригади енергопостачальної компанії "Львівобленерго".

Як повідомляли Українські Новини, 24 населених пункти були знеструмлені з-за сильного вітру і дощу 6 травня у Львівській області.

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