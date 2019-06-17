67 населених пунктів знеструмлено через негоду у Львівській області

67 населених пунктів знеструмлені станом на 10:00 17 червня із-за сильного вітру, дощу і грози у Львівській області.

Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Ведуться роботи по відновленню енергопостачання.

До ремонтних робіт залучено бригади енергопостачальної компанії "Львівобленерго".

Як повідомляли Українські Новини, 24 населених пункти були знеструмлені з-за сильного вітру і дощу 6 травня у Львівській області.