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16 червня 2019, неділя, 23:35 8
Суспільство 2019-06-17T00:00:08+03:00
Українські Новини
Страждання не мають бути розвагою: у Києві під АП пройшла акція за цирк без тварин

Страждання не мають бути розвагою: у Києві під АП пройшла акція за цирк без тварин

Акція проти експлуатації тварин у цирках. Фото: Цензор.НЕТ
Акція проти експлуатації тварин у цирках. Фото: Цензор.НЕТ

Сьогодні, 16 червня, в Києві під Адміністрацією президента пройшла акція, учасники якої закликали до відмови від експлуатації тварин у цирках. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, повідомляється, що в акції взяли участь діджей, жонглери, ходулісти, фокусники і міми.

Наголошується, що учасники тримали плакати "Сам танцюй у наморднику", "Любиш цирк? А жити в клітці?", "Цирку - людей, тваринам - волю", "Учіться любити тварин, а не сміятися над їх стражданнями", "Люди - клоуни, звірі - ні" та інші.

Також відомо, що організував захід гуманістичний рух UAnimals.

Акція проти експлуатації тварин у цирках. Фото: Цензор.НЕТАкція проти експлуатації тварин у цирках. Фото: Цензор.НЕТ

Як повідомляли Українські Новини, Раді пропонують заборонити контактні зоопарки і тварин у цирку.

Раніше, 19 березня, суд підтвердив заборону на експлуатацію тварин у пересувних цирках в Києві.

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