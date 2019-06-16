Страждання не мають бути розвагою: у Києві під АП пройшла акція за цирк без тварин

Сьогодні, 16 червня, в Києві під Адміністрацією президента пройшла акція, учасники якої закликали до відмови від експлуатації тварин у цирках. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.\r\nТак, повідомляється, що в акції взяли участь діджей, жонглери, ходулісти, фокусники і міми.\r\n\r\nНаголошується, що учасники тримали плакати "Сам танцюй у наморднику", "Любиш цирк? А жити в клітці?", "Цирку - людей, тваринам - волю", "Учіться любити тварин, а не сміятися над їх стражданнями", "Люди - клоуни, звірі - ні" та інші.\r\n\r\nТакож відомо, що організував захід гуманістичний рух UAnimals.\r\nАкція проти експлуатації тварин у цирках. Фото: Цензор.НЕТ\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Раді пропонують заборонити контактні зоопарки і тварин у цирку.\r\nРаніше, 19 березня, суд підтвердив заборону на експлуатацію тварин у пересувних цирках в Києві.