У Гонконзі пройшли акції протесту за участю двох мільйонів осіб

Так, повідомляється, що за оцінками поліції, по первісному маршруту слідували 338 тисяч осіб. Організатори стверджують, що всього було близько двох мільйонів протестуючих.

One of the organizers of today's protest has told CNN they've “never seen such a big crowd” in Hong Kong. Live updates: https://t.co/4CAI1WG9OK pic.twitter.com/SIyDVKPzw6