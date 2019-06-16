підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
16 червня 2019, неділя, 22:46 10
Азія 2019-06-17T00:15:01+03:00
Українські Новини
У Гонконзі пройшли акції протесту за участю двох мільйонів осіб

У Гонконзі пройшли акції протесту за участю двох мільйонів осіб

Сьогодні, 16 червня, в Гонконзі (спеціальний адміністративний район Китаю) на вулиці вийшли близько двох мільйонів протестуючих. Про це повідомляє CNN з посиланням на Цивільний фронт прав людини (CHRF).

Так, повідомляється, що за оцінками поліції, по первісному маршруту слідували 338 тисяч осіб. Організатори стверджують, що всього було близько двох мільйонів протестуючих.

Також зазначається, що протестувальники стверджують, що демонстрації будуть продовжуватися до тих пір, поки уряд повністю не відкличе закон про екстрадицію, не звільнить заарештованих учасників протесту і не зніме всі звинувачення, а також не відкличе характеристику протестів як "бунт" і не змусить генерального секретаря Керрі Лем піти у відставку.

Як повідомляли Українські Новини, на протестах у Венесуелі загинуло 35 осіб.

Раніше в Греції під час багатотисячних протестів поліція застосувала сльозогінний газ.

Більше новин про: Гонконг Протест Акція протесту

Архів
Новини
На Евересті встановили найвищу в світі метеостанцію 23:55
Акція проти експлуатації тварин у цирках. Фото: Цензор.НЕТ
Страждання не мають бути розвагою: у Києві під АП пройшла акція за цирк без тварин 23:35
Уряд хоче вшанувати "великого друга Ізраїлю": на честь Трампа назвуть поселення на Голландських висотах 23:11
У Гонконзі пройшли акції протесту за участю двох мільйонів осіб 22:46
Пожежа на звалищі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Фото дня: у Миколаївській області на сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа 22:21
більше новин
Різке подорожчання одного з найпопулярніших літніх овочів спровокувала спека 17:59
Порошенко перебуває під держохороною довічно, - Управління держохорони 14:04 Документ
"Метінвест" побудує кисневий комплекс у Маріуполі 17:14
Зеленський призначив в. о. голови Одеської обладміністрації 12:42
Мешканці Костянтинівки майже місяць без води через відключення КП "Вода Донбасу" від електроенергії, вони готові перекривати дороги 14:46
більше новин
Сексистська, на думку британців, реклама молочної суміші Aptamil. Фото: Aptamil
У Британії заборонили сексизм у рекламі: список шкідливих стереотипів за версією англійців 16:02
Порошенко перебуває під держохороною довічно, - Управління держохорони 14:04 Документ
Збірна України після перемоги.
Відео дня: Молодіжна збірна України з футболу виграла Чемпіонат світу 21:19
КС визначився з датою продовження розгляду конституційності розпуску Ради 20:11
Не потрібно боятися протягів у спеку і можна сидіти на холодному, - Супрун 23:04
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok