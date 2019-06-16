У Гонконзі пройшли акції протесту за участю двох мільйонів осіб

Сьогодні, 16 червня, в Гонконзі (спеціальний адміністративний район Китаю) на вулиці вийшли близько двох мільйонів протестуючих. Про це повідомляє CNN з посиланням на Цивільний фронт прав людини (CHRF).

Так, повідомляється, що за оцінками поліції, по первісному маршруту слідували 338 тисяч осіб. Організатори стверджують, що всього було близько двох мільйонів протестуючих.

One of the organizers of today's protest has told CNN they've “never seen such a big crowd” in Hong Kong. Live updates: https://t.co/4CAI1WG9OK pic.twitter.com/SIyDVKPzw6 — CNN International (@cnni) 16 июня 2019 г.

Також зазначається, що протестувальники стверджують, що демонстрації будуть продовжуватися до тих пір, поки уряд повністю не відкличе закон про екстрадицію, не звільнить заарештованих учасників протесту і не зніме всі звинувачення, а також не відкличе характеристику протестів як "бунт" і не змусить генерального секретаря Керрі Лем піти у відставку.

Як повідомляли Українські Новини, на протестах у Венесуелі загинуло 35 осіб.

Раніше в Греції під час багатотисячних протестів поліція застосувала сльозогінний газ.