Фото дня: у Миколаївській області на сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа

Пожежа на звалищі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа на звалищі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Сьогодні, 16 червня, в селі Весняне в Миколаївській області сталася сильна пожежа на полігоні твердих побутових відходів КП "Миколаївкомунтранс". Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що за адресою вул. Нова були направлені чергові відділення 2, 19 державних пожежно-рятувальних частин, чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.

По прибуттю стало відомо, що горить сміття на орієнтовній площі 2000 кв м і виникло щільне задимлення. Рятувальники за допомогою підручних засобів (хлопавок) і подачі водяних стволів пожежу о 17:00 локалізували та о 18:20 ліквідували.

Пожежа на звалищі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Наголошується, що від ДСНС працювали 12 чоловік особового складу, 3 одиниці техніки, від КП "Миколаївкомунтранс" - 2 бульдозера, які засипали сміття шаром грунту, вирішується питання про додаткове залучення 1 одиниці інженерної техніки.

Як повідомляли Українські Новини, в Чернівецькій області спалахнула пожежа на сміттєзвалищі.

Раніше в Житомирській області горіло звалище.