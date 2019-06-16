підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
16 червня 2019, неділя, 22:21 10
Події 2019-06-17T00:00:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: у Миколаївській області на сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа

Фото дня: у Миколаївській області на сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа

Пожежа на звалищі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Пожежа на звалищі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Сьогодні, 16 червня, в селі Весняне в Миколаївській області сталася сильна пожежа на полігоні твердих побутових відходів КП "Миколаївкомунтранс". Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що за адресою вул. Нова були направлені чергові відділення 2, 19 державних пожежно-рятувальних частин, чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.

По прибуттю стало відомо, що горить сміття на орієнтовній площі 2000 кв м і виникло щільне задимлення. Рятувальники за допомогою підручних засобів (хлопавок) і подачі водяних стволів пожежу о 17:00 локалізували та о 18:20 ліквідували.

Пожежа на звалищі в Миколаївській області. Фото: ДержнсПожежа на звалищі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Наголошується, що від ДСНС працювали 12 чоловік особового складу, 3 одиниці техніки, від КП "Миколаївкомунтранс" - 2 бульдозера, які засипали сміття шаром грунту, вирішується питання про додаткове залучення 1 одиниці інженерної техніки.

Як повідомляли Українські Новини, в Чернівецькій області спалахнула пожежа на сміттєзвалищі.

Раніше в Житомирській області горіло звалище.

Більше новин про: пожежа Пожежа на звалищі сміттєзвалище

Архів
Новини
На Евересті встановили найвищу в світі метеостанцію 23:55
Акція проти експлуатації тварин у цирках. Фото: Цензор.НЕТ
Страждання не мають бути розвагою: у Києві під АП пройшла акція за цирк без тварин 23:35
Уряд хоче вшанувати "великого друга Ізраїлю": на честь Трампа назвуть поселення на Голландських висотах 23:11
У Гонконзі пройшли акції протесту за участю двох мільйонів осіб 22:46
Пожежа на звалищі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Фото дня: у Миколаївській області на сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа 22:21
більше новин
Різке подорожчання одного з найпопулярніших літніх овочів спровокувала спека 17:59
Порошенко перебуває під держохороною довічно, - Управління держохорони 14:04 Документ
"Метінвест" побудує кисневий комплекс у Маріуполі 17:14
Зеленський призначив в. о. голови Одеської обладміністрації 12:42
Мешканці Костянтинівки майже місяць без води через відключення КП "Вода Донбасу" від електроенергії, вони готові перекривати дороги 14:46
більше новин
Сексистська, на думку британців, реклама молочної суміші Aptamil. Фото: Aptamil
У Британії заборонили сексизм у рекламі: список шкідливих стереотипів за версією англійців 16:02
Порошенко перебуває під держохороною довічно, - Управління держохорони 14:04 Документ
Збірна України після перемоги.
Відео дня: Молодіжна збірна України з футболу виграла Чемпіонат світу 21:19
КС визначився з датою продовження розгляду конституційності розпуску Ради 20:11
Не потрібно боятися протягів у спеку і можна сидіти на холодному, - Супрун 23:04
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok